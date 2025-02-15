Відновлення видачі паспортів для чоловіків за кордоном: міграційна служба дала роз'яснення
Київ • УНН
ДМС дозволила чоловікам 18-60 років отримувати паспорти за кордоном без додаткових документів, якщо подача була до 25 квітня 2024. Автоматична постановка на військовий облік через Міноборони.
Державна міграційна служба дала роз'яснення стосовно видачі документів чоловікам за кордоном, вказавши, що чоловікам 18-60 років дозволено отримувати паспорти за кордоном без додаткових документів, якщо подача була до 25 квітня 2024 року, пише УНН.
Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи на виготовлення паспортів до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном, без предʼявлення будь яких додаткових документів
Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі, як вказано, надсилатимуться у порядку черговості подання документів.
"Державна міграційна служба передає інформацію про таких осіб Міністерству оборони України, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії", - ідеться у повідомленні.
Що це означає для українців за кордоном?
Ті, хто подав документи до 25 квітня 2024 року, можуть отримати свої виготовлені паспорти.
Вирішено питання постановки на військовий облік для чоловіків, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", що спростить реалізацію їхніх прав.
Українські чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорти вже наступного тижня - МВС14.02.25, 13:50 • 178135 переглядiв