Українські чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорти вже наступного тижня - МВС
Київ • УНН
Уряд відновлює видачу паспортів українцям за кордоном з наступного тижня. Чоловіки 18-60 років, які подали документи до 25 квітня у ДП "Документ", зможуть отримати паспорти за наявності військово-облікових документів.
Уряд відновлює видачу паспортів українцям - чоловікам 18-60 років за кордоном, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", вони зможуть отримати паспорти з наступного тижня, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram у п'ятницю, пише УНН.
На виконання завдання Президента уряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном. Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть з наступного тижня отримати виготовлені паспорти. Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця прибуття надсилатимуть у порядку черговості подачі документів
Міністр зауважив, що був потрібен час для унормування процесу відновлення видачі документів, щоб привести його у відповідність до чинного законодавства України.
Голова МВС нагадав, що на сьогодні обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадянами України чоловічої статі віком 18-60 років, які знаходяться за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів.
Відсьогодні відновлено оформлення паспортів для чоловіків за кордоном 24.07.24, 17:22 • 106272 перегляди