Українські чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорти вже наступного тижня - МВС

Уряд відновлює видачу паспортів українцям - чоловікам 18-60 років за кордоном, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", вони зможуть отримати паспорти з наступного тижня, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

На виконання завдання Президента уряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном. Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть з наступного тижня отримати виготовлені паспорти. Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця прибуття надсилатимуть у порядку черговості подачі документів - написав Клименко.

Міністр зауважив, що був потрібен час для унормування процесу відновлення видачі документів, щоб привести його у відповідність до чинного законодавства України.

Голова МВС нагадав, що на сьогодні обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадянами України чоловічої статі віком 18-60 років, які знаходяться за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів.

Відсьогодні відновлено оформлення паспортів для чоловіків за кордоном