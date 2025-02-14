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Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Киев  •  УНН

 • 22004 просмотра

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Правительство возобновляет выдачу паспортов украинцам за рубежом со следующей недели. Мужчины 18-60 лет, которые подали документы до 25 апреля в ГП «Документ», смогут получить паспорта при наличии военно-учетных документов.

Правительство возобновляет выдачу паспортов украинцам - мужчинам 18-60 лет за рубежом, которые подали документы до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", они смогут получить паспорта со следующей недели, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram в пятницу, пишет УНН.

Во исполнение задания Президента правительство урегулировало вопрос выдачи паспортов украинцам, которые находятся за рубежом. Граждане Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые подали документы до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", смогут со следующей недели получить изготовленные паспорта. Соответствующие сообщения с указанием даты, времени и места прибытия будут присылать в порядке очередности подачи документов

- написал Клименко.

Министр отметил, что было нужно время для нормирования процесса восстановления выдачи документов, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством Украины.

Глава МВД напомнил, что на сегодня обязательным условием для оформления и получения паспортов гражданами Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые находятся за рубежом, остается наличие военно-учетных документов.

С сегодняшнего дня восстановлено оформление паспортов для мужчин за рубежом24.07.24, 17:22 • 106149 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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