Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Правительство возобновляет выдачу паспортов украинцам - мужчинам 18-60 лет за рубежом, которые подали документы до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", они смогут получить паспорта со следующей недели, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram в пятницу, пишет УНН.

Во исполнение задания Президента правительство урегулировало вопрос выдачи паспортов украинцам, которые находятся за рубежом. Граждане Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые подали документы до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", смогут со следующей недели получить изготовленные паспорта. Соответствующие сообщения с указанием даты, времени и места прибытия будут присылать в порядке очередности подачи документов - написал Клименко.

Министр отметил, что было нужно время для нормирования процесса восстановления выдачи документов, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством Украины.

Глава МВД напомнил, что на сегодня обязательным условием для оформления и получения паспортов гражданами Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые находятся за рубежом, остается наличие военно-учетных документов.

С сегодняшнего дня восстановлено оформление паспортов для мужчин за рубежом