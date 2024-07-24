С сегодняшнего дня восстановлено оформление паспортов для мужчин за рубежом

Киев • УНН
Зарубежные филиалы ГП 'Документ' возобновили прием заявлений на оформление паспортов для мужчин. Для получения услуг необходимо пройти верификацию через приложение 'Резерв+' и подтвердить наличие военно-учетных документов.
Зарубежные филиалы ГП "Документ" с сегодняшнего дня возобновили прием заявлений-анкет на оформление паспортных документов для мужчин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.
С сегодняшнего дня зарубежные филиалы ГП "Документ" возобновили прием заявлений-анкет на оформление паспортных документов для мужчин. Для получения услуг необходимо осуществить верификацию через официальное приложение Министерства обороны Украины "Резерв+" с помощью QR-кода. Подтверждение наличия действующих военно-учетных документов является обязательным
Сообщается, что осуществить подачу заявлений-анкет на оформление паспортных документов можно в Мюнхене, Берлине, Кельне (Германия), в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске (Польша), Мадриде, Валенсии (Испания), Праге (Чехия), Братиславе (Словакия) и Милане (Италия).
Перечень центров и график работы на официальном веб-сайте ГП "Документ" по ссылке.
Перечень услуг для граждан в зарубежных подразделениях:
Для українців за кордоном продовжили роботу паспортного сервісу ДП "Документ"4 июня 2024, 13:45 • 34633 просмотра
Дополнение
В приложении Резерв+ появилась отметка "Данные уточнены вовремя", которая означает, что военнообязанные выполнили требование закона.