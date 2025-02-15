Возобновление выдачи паспортов для мужчин за рубежом: миграционная служба дала разъяснения

Государственная миграционная служба дала разъяснения относительно выдачи документов мужчинам за рубежом, указав, что мужчинам 18-60 лет разрешено получать паспорта за рубежом без дополнительных документов, если подача была до 25 апреля 2024 года, пишет УНН.

Граждане Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые подали документы на изготовление паспортов до 25 апреля 2024 года в ГП «Документ», смогут получить изготовленные паспорта за рубежом, без предъявления каких-либо дополнительных документов - сообщили в ГМС.

Соответствующие сообщения с указанием даты, времени и места выдачи, как указано, будут направляться в порядке очередности подачи документов.

«Государственная миграционная служба передает информацию о таких лицах Министерству обороны Украины, и они автоматически становятся на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии», - говорится в сообщении.

Что это значит для украинцев за рубежом?

Те, кто подал документы до 25 апреля 2024 года, могут получить свои изготовленные паспорта.

Решен вопрос постановки на воинский учет для мужчин, которые подали документы до 25 апреля 2024 года в ГП «Документ», что упростит реализацию их прав.

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД