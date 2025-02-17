Украинские мужчины за рубежом начали получать паспорта: первые результаты

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук рассказала о начале выдачи паспортов украинским мужчинам за рубежом, которые подали заявления до 25 апреля 2024 года.

Об этом она написала в Telegram, передает УНН.

Сегодня начали выдавать. По состоянию на вечер уже выдано 1684 паспорта - отметила Верещук.

Она также выразила благодарность министру внутренних дел Игорю Клименко и руководительнице Государственной миграционной службы Наталье Науменко за содействие в решении этого вопроса.

Напомним,

Ранее Государственная миграционная служба дала разъяснение относительно выдачи документов мужчинам за рубежом, указав, что мужчинам 18-60 лет разрешено получать паспорта за рубежом без дополнительных документов, если подача была до 25 апреля 2024 года.