Украинские мужчины за рубежом начали получать паспорта: первые результаты
Киев • УНН
ГМС начала выдачу загранпаспортов украинским мужчинам, которые подали заявления до 25 апреля 2024 года. За первый день выдано 1684 паспорта.
Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук рассказала о начале выдачи паспортов украинским мужчинам за рубежом, которые подали заявления до 25 апреля 2024 года.
Об этом она написала в Telegram, передает УНН.
Сегодня начали выдавать. По состоянию на вечер уже выдано 1684 паспорта
Она также выразила благодарность министру внутренних дел Игорю Клименко и руководительнице Государственной миграционной службы Наталье Науменко за содействие в решении этого вопроса.
Напомним,
Ранее Государственная миграционная служба дала разъяснение относительно выдачи документов мужчинам за рубежом, указав, что мужчинам 18-60 лет разрешено получать паспорта за рубежом без дополнительных документов, если подача была до 25 апреля 2024 года.