Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

Міністерство оборони протягом тижня внесе проєкт постанови на розгляд уряду, за яким громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, передає УНН.

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Сьогодні провела міжвідомчу робочу нараду щодо питань військового обліку наших громадян за кордоном. Домовились, що Міноборони в тижневий строк внесуть проєкт постанови, за яким: громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК (зараз це дозволено громадянам від 18 до 25 років) - повідомила Верещук.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт про особливості взяття на військовий облік призовників, згідно з яким, зокрема, проходження базової військової підготовки для жінок є добровільним.

Законопроєкт №12093 пропонує звільнити українців від фізичного візиту в ТЦК для того, щоб оплатити штраф за порушення військового обліку. Це можна буде зробити через застосунок "Резерв+".