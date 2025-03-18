Мужчины за границей смогут стать на учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК: Минобороны внесет проект постановления
Киев • УНН
Минобороны готовит проект постановления, который позволит гражданам 18-60 лет за границей становиться на военный учет без визита в ТЦК и прохождения ВВК. Об этом сообщила Ирина Верещук.
Министерство обороны в течение недели внесет проект постановления на рассмотрение правительства, по которому граждане в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут встать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук, передает УНН.
Детали
Сегодня провела межведомственное рабочее совещание по вопросам воинского учета наших граждан за границей. Договорились, что Минобороны в недельный срок внесут проект постановления, по которому: граждане в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут встать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК (сейчас это разрешено гражданам от 18 до 25 лет)
Напомним
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об особенностях взятия на воинский учет призывников, согласно которому, в частности, прохождение базовой военной подготовки для женщин является добровольным.
Законопроект №12093 предлагает освободить украинцев от физического визита в ТЦК для того, чтобы оплатить штраф за нарушение воинского учета. Это можно будет сделать через приложение "Резерв+".