Мужчины за границей смогут стать на учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК: Минобороны внесет проект постановления

Министерство обороны в течение недели внесет проект постановления на рассмотрение правительства, по которому граждане в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут встать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Детали

Сегодня провела межведомственное рабочее совещание по вопросам воинского учета наших граждан за границей. Договорились, что Минобороны в недельный срок внесут проект постановления, по которому: граждане в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут встать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК (сейчас это разрешено гражданам от 18 до 25 лет)