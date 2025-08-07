Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українців

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Ексклюзив
12:15 • 21962 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 26340 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40 • 55843 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 73678 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 61405 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 41159 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 43812 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 55659 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55664 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 119617 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.6м/с
39%
755мм
Популярнi новини
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указівPhoto7 серпня, 05:55 • 38333 перегляди
Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїздиPhotoVideo08:55 • 37150 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 48632 перегляди
Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД: цього разу - про залік трудового стажу11:42 • 8572 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 16866 перегляди
Публікації
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59 • 1480 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 17207 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
12:15 • 21962 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11:55 • 26345 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 49072 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Закарпатська область
Крим
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto11:02 • 49073 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 117032 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 127386 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 119559 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 131086 перегляди
Актуальне
Шахед-136
The New York Times
F-35 Lightning II
Coca-Cola
С-300

Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українців

Київ • УНН

 • 17206 перегляди

Народний депутат Сергій Кузьміних, попри заборону маркетингових договорів, продовжує просувати інтереси фармацевтичної компанії "Дарниця". Це призводить до відсутності зниження цін на ліки та монополізації ринку.

Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українців

Поки українці чекають на обіцяне зниження цін на ліки, народний депутат Сергій Кузьміних, видається, зосередився не на інтересах пацієнтів, а на виконанні замовлення фармацевтичного гіганта – компанії "Дарниця". У підставах таких припущень розбирався УНН.  

Попри те, що маркетингові договори між аптеками та виробниками ліків були повністю заборонені ще 1 березня 2025 року, Кузьміних і далі наполягає на необхідності їх "обнулення", удаючи, що ці угоди досі існують. Це риторика, яка віддзеркалює публічну позицію "Дарниці" – найбільшого гравця ринку. Дії цього гравця останнім часом дають все більше підстав припускати його зацікавленість у зачистці ринку від конкуренції та суттєвому нарощуванні власного прибутку. 

Ситуація на фармацевтичному ринку 

Так, із моменту заборони маркетингових договорів, за даними аналітиків, вартість більшості ліків не знизилася, а за деякими позиціями навіть зросла. За задумом, заборона маркетингу мала подіяти на ринок наступним чином: фармкомпанії більше не платять аптекам маркетингові платежі, а натомість зменшують закупівельну вартість ліків, аптеки ж отримують дешевші ліки, а пацієнти, в наслідок цього, купують препарати за нижчою ціною. Однак, сталося не так, як гадалося: фармкомпанії проігнорували обіцяне і закупівельні ціни не знизились, а подекуди навіть зросли. Що підтверджують не тільки аналітичні дослідження ринку, а й саме Міністерство охорони здоров’я. Так, заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов заявив, що заборона маркетингу не дала очікуваних результатів, ціни не знизились, а подекуди зросли на 5-10 і більше відсотків. Тож уряд разом з представниками фармринку почали активно обговорювати повернення маркетингових договорів. Представники аптек під час наради щодо регулювання фармацевтичного ринку під головуванням заступниці голови Офісу президента Ірини Верещук, запропонували дозволити укладення таких договорів із чітким обмеженням на рівні 15%. На їхню думку, це дозволить стабілізувати ситуацію, підтримати конкуренцію, запобігти закриттю аптек, особливо в регіонах. 

Як тільки "запахло смаженим", Сергій Кузьміних активізувався та повернувся до популістського гасла "маркетинг – головне зло". 

Деструктивна поведінка

Чому ж Кузьміних, народний депутат, який мав би стояти на захисті інтересів пацієнтів, як голова фармпідкомітету Верховної Ради, продовжує діяти так, ніби заборони на маркетинг весь цей час не існує, а на відсутність результатів закриває очі? Можлива відповідь криється в його зв’язках із бізнесом. Ще до депутатства фонд братів Кузьміних отримав від благодійної організації  "Фонд родини Загорій" (власників "Дарниці" - ред.) понад 9,5 млн грн. А нині нардеп відкрито підтримує ідеї, які зручно вписуються у бізнес-інтереси цієї фармкомпанії та за цікавим "збігом" майже повністю повторюють риторику самого фармгіганта.

Так, за словами джерел на ринку, на початку літа 2024 року в "Дарниці" розробили план переділу фармринку: усунення сильних дистриб’юторів, тиск на аптечні мережі, перенесення відповідальності за ціни на ліки саме на аптеки. Усе це подається під соусом турботи про пацієнтів, але мета – укріпити позиції великого гравця, монополізувати ринок та витіснити конкурентів.

Натомість лобіст та фармбізнес у своїх тезах зручно не помічають головного – вартість препаратів на 70% формує саме фармвиробник. 

Прибутки фармгіганта зростають

Тим часом прибутки "Дарниця" стрімко зростають, на забороні маркетингу фармкомпанії вдається економити пів мільярда гривень щомісяця. Тобто, за 5 місяців завдяки відсутності маркетингових договорів між фармвиробниками та аптеками "Дарниця" заробила приблизно на 2,5 млрд грн більше. Тоді як пацієнти недоотримали знижки та акції на препарати, які аптеки могли забезпечувати їм завдяки маркетинговим платежам, та не відчули зниження цін.

Однак, поки цілі не досягнено на 100%, Сергій Кузьміних продовжує боротися з "примарою маркетингових договорів", створюючи враження активної боротьби з високими цінами. Показово, що замість того, щоб ставити питання до виробників щодо цінової політики, депутат воліє атакувати аптеки – саме тих, хто стоїть на передовій комунікації з пацієнтами та впливає на вартість на ліки опосередковано. Ба більше, нардеп, ймовірно, веде інформаційну кампанію в інтересах "Дарниці": через соцмережі, підконтрольні медіа та кулуарні зустрічі.

Висновок

Сергій Кузьміних, який, здається, в цій грі лише пішак фармгіганту "Дарниця", хоча й не грає ключову роль, та все ж впливає на реформу фармацевтичного ринку України. Тож поки він продовжує просувати вигідні фармвиробнику наративи та діяти не в інтересах пацієнтів – розраховувати на реальне зниження цін на ліки не доводиться. 

Заборона маркетингових договорів, яку уряд розглядав, як перемогу для споживача та реальний інструмент зниження цін на ліки, як видається перетворилася на механізм для переділу ринку і зміцнення позицій "Дарниці". І одним з інструментів цих змін, здається, є ніхто інший, як народний депутат Сергій Кузьміних.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаПублікації
Верховна Рада України
Україна
Ірина Верещук