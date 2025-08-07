Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українців

Поки українці чекають на обіцяне зниження цін на ліки, народний депутат Сергій Кузьміних, видається, зосередився не на інтересах пацієнтів, а на виконанні замовлення фармацевтичного гіганта – компанії "Дарниця". У підставах таких припущень розбирався УНН.

Попри те, що маркетингові договори між аптеками та виробниками ліків були повністю заборонені ще 1 березня 2025 року, Кузьміних і далі наполягає на необхідності їх "обнулення", удаючи, що ці угоди досі існують. Це риторика, яка віддзеркалює публічну позицію "Дарниці" – найбільшого гравця ринку. Дії цього гравця останнім часом дають все більше підстав припускати його зацікавленість у зачистці ринку від конкуренції та суттєвому нарощуванні власного прибутку.

Ситуація на фармацевтичному ринку

Так, із моменту заборони маркетингових договорів, за даними аналітиків, вартість більшості ліків не знизилася, а за деякими позиціями навіть зросла. За задумом, заборона маркетингу мала подіяти на ринок наступним чином: фармкомпанії більше не платять аптекам маркетингові платежі, а натомість зменшують закупівельну вартість ліків, аптеки ж отримують дешевші ліки, а пацієнти, в наслідок цього, купують препарати за нижчою ціною. Однак, сталося не так, як гадалося: фармкомпанії проігнорували обіцяне і закупівельні ціни не знизились, а подекуди навіть зросли. Що підтверджують не тільки аналітичні дослідження ринку, а й саме Міністерство охорони здоров’я. Так, заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов заявив, що заборона маркетингу не дала очікуваних результатів, ціни не знизились, а подекуди зросли на 5-10 і більше відсотків. Тож уряд разом з представниками фармринку почали активно обговорювати повернення маркетингових договорів. Представники аптек під час наради щодо регулювання фармацевтичного ринку під головуванням заступниці голови Офісу президента Ірини Верещук, запропонували дозволити укладення таких договорів із чітким обмеженням на рівні 15%. На їхню думку, це дозволить стабілізувати ситуацію, підтримати конкуренцію, запобігти закриттю аптек, особливо в регіонах.

Як тільки "запахло смаженим", Сергій Кузьміних активізувався та повернувся до популістського гасла "маркетинг – головне зло".

Деструктивна поведінка

Чому ж Кузьміних, народний депутат, який мав би стояти на захисті інтересів пацієнтів, як голова фармпідкомітету Верховної Ради, продовжує діяти так, ніби заборони на маркетинг весь цей час не існує, а на відсутність результатів закриває очі? Можлива відповідь криється в його зв’язках із бізнесом. Ще до депутатства фонд братів Кузьміних отримав від благодійної організації "Фонд родини Загорій" (власників "Дарниці" - ред.) понад 9,5 млн грн. А нині нардеп відкрито підтримує ідеї, які зручно вписуються у бізнес-інтереси цієї фармкомпанії та за цікавим "збігом" майже повністю повторюють риторику самого фармгіганта.

Так, за словами джерел на ринку, на початку літа 2024 року в "Дарниці" розробили план переділу фармринку: усунення сильних дистриб’юторів, тиск на аптечні мережі, перенесення відповідальності за ціни на ліки саме на аптеки. Усе це подається під соусом турботи про пацієнтів, але мета – укріпити позиції великого гравця, монополізувати ринок та витіснити конкурентів.

Натомість лобіст та фармбізнес у своїх тезах зручно не помічають головного – вартість препаратів на 70% формує саме фармвиробник.

Прибутки фармгіганта зростають

Тим часом прибутки "Дарниця" стрімко зростають, на забороні маркетингу фармкомпанії вдається економити пів мільярда гривень щомісяця. Тобто, за 5 місяців завдяки відсутності маркетингових договорів між фармвиробниками та аптеками "Дарниця" заробила приблизно на 2,5 млрд грн більше. Тоді як пацієнти недоотримали знижки та акції на препарати, які аптеки могли забезпечувати їм завдяки маркетинговим платежам, та не відчули зниження цін.

Однак, поки цілі не досягнено на 100%, Сергій Кузьміних продовжує боротися з "примарою маркетингових договорів", створюючи враження активної боротьби з високими цінами. Показово, що замість того, щоб ставити питання до виробників щодо цінової політики, депутат воліє атакувати аптеки – саме тих, хто стоїть на передовій комунікації з пацієнтами та впливає на вартість на ліки опосередковано. Ба більше, нардеп, ймовірно, веде інформаційну кампанію в інтересах "Дарниці": через соцмережі, підконтрольні медіа та кулуарні зустрічі.

Висновок

Сергій Кузьміних, який, здається, в цій грі лише пішак фармгіганту "Дарниця", хоча й не грає ключову роль, та все ж впливає на реформу фармацевтичного ринку України. Тож поки він продовжує просувати вигідні фармвиробнику наративи та діяти не в інтересах пацієнтів – розраховувати на реальне зниження цін на ліки не доводиться.

Заборона маркетингових договорів, яку уряд розглядав, як перемогу для споживача та реальний інструмент зниження цін на ліки, як видається перетворилася на механізм для переділу ринку і зміцнення позицій "Дарниці". І одним з інструментів цих змін, здається, є ніхто інший, як народний депутат Сергій Кузьміних.