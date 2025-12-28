Китай забороняє висувні дверні ручки в стилі Tesla через небезпеку для пасажирів
Київ • УНН
З 2027 року автомобілі, що продаються в Китаї, матимуть ручне відмикання дверей через відмови електронних ручок під час аварій. Нові правила вимагають, щоб усі транспортні засоби вагою до 3,5 тонни мали як внутрішні, так і зовнішні ручки з механічним аварійним розблокуванням.
З 2027 року, автомобілі, що продаються в Китаї, будуть мати ручне відмикання дверей, у зв’язку з відмовами електронних ручок під час аварій. Про це повідомляє Autoblog, передає УНН.
Деталі
З 1 січня 2027 року висувні дверні ручки для електромобілів, які, як відомо, є на всіх моделях Tesla, більше не будуть дозволені на нових автомобілях, що продаються в Китаї. Регулятори стверджують, що виключно електричні механізми можуть бути небезпечними для пасажирів під час зіткнень або втрати потужності.
"Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю нещодавно опублікувало проєкт правил, які вимагають, щоб усі транспортні засоби вагою до 3,5 тонни мали як внутрішні, так і зовнішні ручки з механічним аварійним розблокуванням", - пише видання.
Якщо внаслідок зіткнення акумулятор або проводка вимикаються, двері все одно повинні відкриватися вручну. Багато електромобілів вже мають механічні ручки розблокування всередині салону, але власникам часто важко їх знайти або ними важко керувати під тиском – іноді вони взагалі не працюють.
Хоча ці правила вплинуть на кілька брендів, включаючи BYD та Mercedes-Benz, Tesla опинилася в центрі обговорення, адже усі моделі Tesla використовують приховані ручки з електронним керуванням, які зливаються з кузовом.
У США 15 людей загинули в аваріях, де двері Tesla не відчинялися - Bloomberg22.12.25, 13:01 • 3720 переглядiв
Нагадаємо
Федеральні органи безпеки дорожнього руху США розпочали розслідування щодо аварійних механізмів відчинення дверей у деяких автомобілях Tesla Model 3. Це пов'язано з петицією власника, який стверджує, що був замкнений у своєму автомобілі.