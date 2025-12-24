Компанія Tesla зіткнулася з розслідуванням через дверні ручки: що відомо
Київ • УНН
Федеральні органи безпеки дорожнього руху США розпочали розслідування щодо аварійних механізмів відчинення дверей у деяких автомобілях Tesla Model 3. Це пов'язано з петицією власника, який стверджує, що був замкнений у своєму автомобілі.
У США дверні ручки Tesla Inc. знову опинилися під пильною увагою після того, як федеральні органи з безпеки дорожнього руху розпочали розслідування щодо аварійних механізмів відчинення дверей у деяких автомобілях Model 3, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) заявило, що розглядає твердження про те, що механізм відкривання дверей "прихований, не має маркування та його нелегко знайти в екстреній ситуації", згідно із заявою, опублікованою на сайті агентства. Це пов'язано з петицією, поданою Кевіном Клаусом, власником Tesla з Джорджії, який стверджує, що у 2023 році виявився замкненим у своєму автомобілі та зробив запит на розслідування дефекту. NHTSA заявило, що ще не ухвалило рішення про те, чи задовольнити або відхилити петицію.
Розслідування охоплює приблизно 179071 седан Model 3 2022 модельного року.
Акції Tesla встановили новий ціновий рекорд 18.12.25, 07:37 • 15331 перегляд
Додамо
З даними видання, цей крок розширює федеральне розслідування проблем з дверима автомобілів Tesla, розпочате Bloomberg, яке тривало кілька місяців і виявило низку інцидентів, у яких люди отримали серйозні травми або загинули, опинившись замкненими у своїх Tesla. У вересні NHTSA почала розслідування з приводу того, чи є двері в деяких позашляховиках Model Y дефектними, на тлі повідомлень про дітей, що застрягли в автомобілях через 12-вольтову батарею, що розрядилася. Model 3 і Model Y є найбільш продаваними автомобілями Tesla.
Автовиробник був піонером у розробці електричних ручок, які можуть перестати працювати без попередження, особливо після аварії. Аналіз Bloomberg, проведений цього тижня, виявив щонайменше 15 смертей у десятці інцидентів за останнє десятиліття, коли пасажири або рятувальники не змогли відкрити двері Tesla, які потрапили в аварію і спалахнули.
Агентство Bloomberg окремо повідомило, що потенційні проблеми безпеки, пов'язані з електричними ручками дверей, обговорювалися з генеральним директором Ілоном Маском під час розробки Model 3, і що він наполягав на футуристичному дизайні, який включав би ручне відкривання для запобігання проблемам з відключенням живлення.
У США 15 людей загинули в аваріях, де двері Tesla не відчинялися - Bloomberg22.12.25, 13:01 • 3605 переглядiв