Компания Tesla столкнулась с расследованием из-за дверных ручек: что известно

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Федеральные органы безопасности дорожного движения США начали расследование в отношении аварийных механизмов открывания дверей в некоторых автомобилях Tesla Model 3. Это связано с петицией владельца, который утверждает, что был заперт в своем автомобиле.

Компания Tesla столкнулась с расследованием из-за дверных ручек: что известно

В США дверные ручки Tesla Inc. снова оказались под пристальным вниманием после того, как федеральные органы по безопасности дорожного движения начали расследование в отношении аварийных механизмов открывания дверей в некоторых автомобилях Model 3, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявило, что рассматривает утверждения о том, что механизм открывания дверей "скрыт, не имеет маркировки и его нелегко найти в экстренной ситуации", согласно заявлению, опубликованному на сайте агентства. Это связано с петицией, поданной Кевином Клаусом, владельцем Tesla из Джорджии, который утверждает, что в 2023 году оказался запертым в своем автомобиле и запросил расследование дефекта. NHTSA заявило, что еще не приняло решение о том, удовлетворить или отклонить петицию.

Расследование охватывает примерно 179071 седан Model 3 2022 модельного года.

Акции Tesla установили новый ценовой рекорд18.12.25, 07:37 • 15331 просмотр

Добавим

По данным издания, этот шаг расширяет федеральное расследование проблем с дверями автомобилей Tesla, начатое Bloomberg, которое длилось несколько месяцев и выявило ряд инцидентов, в которых люди получили серьезные травмы или погибли, оказавшись запертыми в своих Tesla. В сентябре NHTSA начало расследование по поводу того, являются ли двери в некоторых внедорожниках Model Y дефектными, на фоне сообщений о детях, застрявших в автомобилях из-за разрядившейся 12-вольтовой батареи. Model 3 и Model Y являются самыми продаваемыми автомобилями Tesla.

Автопроизводитель был пионером в разработке электрических ручек, которые могут перестать работать без предупреждения, особенно после аварии. Анализ Bloomberg, проведенный на этой неделе, выявил по меньшей мере 15 смертей в десятке инцидентов за последнее десятилетие, когда пассажиры или спасатели не смогли открыть двери Tesla, которые попали в аварию и загорелись.

Агентство Bloomberg отдельно сообщило, что потенциальные проблемы безопасности, связанные с электрическими ручками дверей, обсуждались с генеральным директором Илоном Маском во время разработки Model 3, и что он настаивал на футуристическом дизайне, который включал бы ручное открывание для предотвращения проблем с отключением питания.

В США 15 человек погибли в авариях, где двери Tesla не открывались - Bloomberg22.12.25, 13:01 • 3605 просмотров

Антонина Туманова

