Китай запрещает выдвижные дверные ручки в стиле Tesla из-за опасности для пассажиров

С 2027 года автомобили, продаваемые в Китае, будут иметь ручное отпирание дверей в связи с отказами электронных ручек во время аварий. Об этом сообщает Autoblog, передает УНН.

Детали

С 1 января 2027 года выдвижные дверные ручки для электромобилей, которые, как известно, есть на всех моделях Tesla, больше не будут разрешены на новых автомобилях, продаваемых в Китае. Регуляторы утверждают, что исключительно электрические механизмы могут быть опасными для пассажиров во время столкновений или потери мощности.

"Министерство промышленности и информационных технологий Китая недавно опубликовало проект правил, которые требуют, чтобы все транспортные средства весом до 3,5 тонны имели как внутренние, так и внешние ручки с механической аварийной разблокировкой", - пишет издание.

Если в результате столкновения аккумулятор или проводка отключаются, дверь все равно должна открываться вручную. Многие электромобили уже имеют механические ручки разблокировки внутри салона, но владельцам часто трудно их найти или ими трудно управлять под давлением – иногда они вообще не работают.

Хотя эти правила повлияют на несколько брендов, включая BYD и Mercedes-Benz, Tesla оказалась в центре обсуждения, ведь все модели Tesla используют скрытые ручки с электронным управлением, которые сливаются с кузовом.

В США 15 человек погибли в авариях, где двери Tesla не открывались - Bloomberg

Напомним

Федеральные органы безопасности дорожного движения США начали расследование в отношении аварийных механизмов открывания дверей в некоторых автомобилях Tesla Model 3. Это связано с петицией владельца, который утверждает, что был заперт в своем автомобиле.