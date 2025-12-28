$41.930.00
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
09:00 • 5142 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
05:38 • 12273 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 24233 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 39100 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 37704 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 30202 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 25887 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 21522 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 42423 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
Китай запрещает выдвижные дверные ручки в стиле Tesla из-за опасности для пассажиров

Киев • УНН

 • 232 просмотра

С 2027 года автомобили, продаваемые в Китае, будут иметь ручное отпирание дверей из-за отказов электронных ручек во время аварий. Новые правила требуют, чтобы все транспортные средства весом до 3,5 тонны имели как внутренние, так и внешние ручки с механической аварийной разблокировкой.

Китай запрещает выдвижные дверные ручки в стиле Tesla из-за опасности для пассажиров

С 2027 года автомобили, продаваемые в Китае, будут иметь ручное отпирание дверей в связи с отказами электронных ручек во время аварий. Об этом сообщает Autoblog, передает УНН.

Детали

С 1 января 2027 года выдвижные дверные ручки для электромобилей, которые, как известно, есть на всех моделях Tesla, больше не будут разрешены на новых автомобилях, продаваемых в Китае. Регуляторы утверждают, что исключительно электрические механизмы могут быть опасными для пассажиров во время столкновений или потери мощности.

"Министерство промышленности и информационных технологий Китая недавно опубликовало проект правил, которые требуют, чтобы все транспортные средства весом до 3,5 тонны имели как внутренние, так и внешние ручки с механической аварийной разблокировкой", - пишет издание.

Если в результате столкновения аккумулятор или проводка отключаются, дверь все равно должна открываться вручную. Многие электромобили уже имеют механические ручки разблокировки внутри салона, но владельцам часто трудно их найти или ими трудно управлять под давлением – иногда они вообще не работают.

Хотя эти правила повлияют на несколько брендов, включая BYD и Mercedes-Benz, Tesla оказалась в центре обсуждения, ведь все модели Tesla используют скрытые ручки с электронным управлением, которые сливаются с кузовом.

В США 15 человек погибли в авариях, где двери Tesla не открывались - Bloomberg22.12.25, 13:01 • 3720 просмотров

Напомним

Федеральные органы безопасности дорожного движения США начали расследование в отношении аварийных механизмов открывания дверей в некоторых автомобилях Tesla Model 3. Это связано с петицией владельца, который утверждает, что был заперт в своем автомобиле.

Алла Киосак

Новости МираАвто
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Бренд
Электроэнергия
Тесла, Инк.
Китай
Соединённые Штаты