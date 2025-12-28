$41.930.00
Зарплати педагогів зростуть на 30% з 1 січня - Міносвіти

Київ • УНН

 • 102 перегляди

З 1 січня 2026 року оплата праці педагогічних та науково-педагогічних працівників зросте на 30%. Уряд затвердив постанову, яка передбачає підвищення посадових окладів для всіх педагогів та науково-педагогічних працівників закладів державної та комунальної форм власності.

Зарплати педагогів зростуть на 30% з 1 січня - Міносвіти

З 1 січня 2026 року оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників зросте на 30%, повідомили у МОН у неділю, пише УНН.

Уряд затвердив постанову, (...) що передбачає підвищення посадових окладів на 30% для всіх педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ державної й комунальної форм власності незалежно від підпорядкування з 1 січня 2026 року

- повідомили у Міносвіти.

Це рішення, як зазначається, відповідає раніше анонсованим зобов'язанням у межах Закону України "Про Державний бюджет на 2026 рік" та "забезпечує зростання оплати праці щонайменше на 30%".

У Державному бюджеті на 2026 рік для підвищення заробітних плат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти, що фінансуються з державного бюджету, як повідомляється, передбачено кошти у розмірі 64,6 мільярда гривень.

"Водночас таке підвищення посадових окладів буде встановлено не тільки педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, а й педагогам у закладах дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, яких здебільшого фінансують із місцевих бюджетів", - ідеться у повідомленні.

Завдяки збільшенню обсягу освітньої субвенції та інших державних бюджетних програм, громади отримають додаткові кошти, частина яких надходитиме у формі податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і залишатиметься в місцевих бюджетах, частково покриваючи видатки на підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів освіти, яких фінансують із місцевих бюджетів, зазначили у МОН.

Окрім того, у 2026 році педагоги закладів загальної середньої освіти продовжать отримувати доплату за роботу в несприятливих умовах праці

- вказали у МОН.

На доплати на період з січня до серпня 2026 року з державного бюджету, як повідомляється, виділено 10,37 мільярда гривень. Доплати, як очікується, "отримають понад 409 тисяч педагогів, із них понад 25,5 тисячі працюють на прифронтових територіях". Розмір доплати:

  • 2000 грн (2600 грн до сплати податків) для всіх педагогічних працівників;
    • 4000 грн (5200 грн до сплати податків) для педагогів, які очно працюють на прифронтових територіях.

      Для працівників, які мають навантаження понад ставку, розмір доплати збільшується пропорційно.

      Доповнення

      Раніше уряд анонсував поетапне підвищення заробітних плат: з 1 січня 2026 року на 30%; з 1 вересня 2026 року - ще на 20%.

      "Це стане найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки та посилить престиж професії в умовах воєнного часу", - повідомили у МОН.

      Юлія Шрамко

