Зарплати педагогів зростуть на 30% з 1 січня - Міносвіти

З 1 січня 2026 року оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників зросте на 30%, повідомили у МОН у неділю, пише УНН.

Уряд затвердив постанову, (...) що передбачає підвищення посадових окладів на 30% для всіх педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів та установ державної й комунальної форм власності незалежно від підпорядкування з 1 січня 2026 року

Це рішення, як зазначається, відповідає раніше анонсованим зобов'язанням у межах Закону України "Про Державний бюджет на 2026 рік" та "забезпечує зростання оплати праці щонайменше на 30%".

У Державному бюджеті на 2026 рік для підвищення заробітних плат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти, що фінансуються з державного бюджету, як повідомляється, передбачено кошти у розмірі 64,6 мільярда гривень.

"Водночас таке підвищення посадових окладів буде встановлено не тільки педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, а й педагогам у закладах дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, яких здебільшого фінансують із місцевих бюджетів", - ідеться у повідомленні.

Завдяки збільшенню обсягу освітньої субвенції та інших державних бюджетних програм, громади отримають додаткові кошти, частина яких надходитиме у формі податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і залишатиметься в місцевих бюджетах, частково покриваючи видатки на підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів освіти, яких фінансують із місцевих бюджетів, зазначили у МОН.

Окрім того, у 2026 році педагоги закладів загальної середньої освіти продовжать отримувати доплату за роботу в несприятливих умовах праці