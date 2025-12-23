$42.150.10
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
06:30 • 16243 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 33051 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 49347 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 74557 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 43565 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 36746 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 30307 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 26036 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21921 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
Міносвіти розглядає чотири моделі підвищення зарплати вчителям: про що йдеться

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Міністерство освіти і науки України опрацьовує чотири різні моделі підвищення зарплати вчителям, які можуть бути впроваджені з 1 вересня. Ці моделі передбачають збільшення навантаження, відсутність збільшення навантаження, пропорційне та непропорційне підвищення для різних категорій вчителів, з акцентом на молодих фахівців.

Міносвіти розглядає чотири моделі підвищення зарплати вчителям: про що йдеться

У Міносвіти опрацьовують чотири різних блоки для підвищення зарплати вчителям, що очікується з нового навчального року, повідомила під час брифінгу 23 грудня заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, пише УНН.

Стосовно зарплати… Розроблені різні моделі. Звучить від нашого міністра про чотири моделі. Це ті, які передбачають: збільшення навантаження; відсутність збільшення навантаження - це друга модель; третя модель – це там, де пропорційно підвищується для різних категорій вчительства; четверта модель - це там, де непропорційно підвищується з акцентом на молодого вчителя для стимулювання входу у професію, тому що саме молодий вчитель - об'єктивно знаходиться його зарплата поза межею взагалі навіть не те що прийнятної, а будь-якої гідності, яку ми можемо з вами уявляти та говорити

- сказала Кузьмичова.

За її словам, "ці чотири таких блоки, які лягають в основу моделі, під них є різні абсолютно розрахунки з урахуванням ситуації по всій території України". "І як Міносвіти наголошує, що підвищення, які анонсовані, 30% і 20% - вони не пов'язані і не прив'язані до будь-якої із цих моделей. Прийняття будь-якої з них - це через діалог і через консенсус, який має бути досягнутий усіма стейкхолдерами, у тому числі з представниками професійних спільнот, чи в першу чергу саме з ними", - вказала заступниця міністра.

"І саме тому у найближчі місяці, я думаю, що це відбудеться вже з січня, Міносвіти буде ініціювувати діалог по конкретних моделях для виходу на прийняття тієї, яка може бути взята за основу для впровадження, сподіваємося, з 1 вересня", - вказала Кузьмичова.

Вона наголосила, що "ці моделі - це другий етап, на підвищення 30% / 20% це не впливає". "Це про розблокування наступного кроку", - зазначила вона.

Зеленський доручив уряду підготувати конкретні шляхи підвищення зарплати вчителів 07.10.25, 18:24 • 9299 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаОсвіта
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Міністерство освіти і науки України