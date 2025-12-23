Міносвіти розглядає чотири моделі підвищення зарплати вчителям: про що йдеться

У Міносвіти опрацьовують чотири різних блоки для підвищення зарплати вчителям, що очікується з нового навчального року, повідомила під час брифінгу 23 грудня заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, пише УНН.

Стосовно зарплати… Розроблені різні моделі. Звучить від нашого міністра про чотири моделі. Це ті, які передбачають: збільшення навантаження; відсутність збільшення навантаження - це друга модель; третя модель – це там, де пропорційно підвищується для різних категорій вчительства; четверта модель - це там, де непропорційно підвищується з акцентом на молодого вчителя для стимулювання входу у професію, тому що саме молодий вчитель - об'єктивно знаходиться його зарплата поза межею взагалі навіть не те що прийнятної, а будь-якої гідності, яку ми можемо з вами уявляти та говорити