Міносвіти розглядає чотири моделі підвищення зарплати вчителям: про що йдеться
Київ • УНН
Міністерство освіти і науки України опрацьовує чотири різні моделі підвищення зарплати вчителям, які можуть бути впроваджені з 1 вересня. Ці моделі передбачають збільшення навантаження, відсутність збільшення навантаження, пропорційне та непропорційне підвищення для різних категорій вчителів, з акцентом на молодих фахівців.
У Міносвіти опрацьовують чотири різних блоки для підвищення зарплати вчителям, що очікується з нового навчального року, повідомила під час брифінгу 23 грудня заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, пише УНН.
Стосовно зарплати… Розроблені різні моделі. Звучить від нашого міністра про чотири моделі. Це ті, які передбачають: збільшення навантаження; відсутність збільшення навантаження - це друга модель; третя модель – це там, де пропорційно підвищується для різних категорій вчительства; четверта модель - це там, де непропорційно підвищується з акцентом на молодого вчителя для стимулювання входу у професію, тому що саме молодий вчитель - об'єктивно знаходиться його зарплата поза межею взагалі навіть не те що прийнятної, а будь-якої гідності, яку ми можемо з вами уявляти та говорити
За її словам, "ці чотири таких блоки, які лягають в основу моделі, під них є різні абсолютно розрахунки з урахуванням ситуації по всій території України". "І як Міносвіти наголошує, що підвищення, які анонсовані, 30% і 20% - вони не пов'язані і не прив'язані до будь-якої із цих моделей. Прийняття будь-якої з них - це через діалог і через консенсус, який має бути досягнутий усіма стейкхолдерами, у тому числі з представниками професійних спільнот, чи в першу чергу саме з ними", - вказала заступниця міністра.
"І саме тому у найближчі місяці, я думаю, що це відбудеться вже з січня, Міносвіти буде ініціювувати діалог по конкретних моделях для виходу на прийняття тієї, яка може бути взята за основу для впровадження, сподіваємося, з 1 вересня", - вказала Кузьмичова.
Вона наголосила, що "ці моделі - це другий етап, на підвищення 30% / 20% це не впливає". "Це про розблокування наступного кроку", - зазначила вона.
