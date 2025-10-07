Зеленський доручив уряду підготувати конкретні шляхи підвищення зарплати вчителів

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати конкретні шляхи підвищення зарплати вчителів, а також щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб. Про це Зеленський заявив після наради з прем'єркою Юлією Свириденко, передає УНН.

Доручив також підготувати й доповісти про конкретні шляхи підвищення зарплати вчителів, щоб уже ухвалені рішення про підвищення зарплати запрацювали наступного року. Важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що очікує урядовців на доповідь із цих двох питань наприкінці цього тижня.

Нагадаємо

В Україні вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків.