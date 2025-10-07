Зеленский поручил правительству подготовить конкретные пути повышения зарплаты учителей

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить конкретные пути повышения зарплаты учителей, а также по поддержке внутренне перемещенных лиц. Об этом Зеленский заявил после совещания с премьер-министром Юлией Свириденко, передает УНН.

Поручил также подготовить и доложить о конкретных путях повышения зарплаты учителей, чтобы уже принятые решения о повышении зарплаты заработали в следующем году. Важно, чтобы были и ощутимые результаты в поддержке внутренне перемещенных лиц - сообщил Зеленский.

Он отметил, что ожидает от чиновников доклада по этим двум вопросам в конце этой недели.

Напомним

В Украине учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов.