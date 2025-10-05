Вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату - Свириденко

В Україні вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає УНН.

У час війни, коли ворог намагається знищити нас і наше майбутнє, робота українських вчителів як ніколи важлива, адже це про виховання наших наступних поколінь — тих хто буде розвивати державу надалі. Водночас ця робота як ніколи складна — в умовах обстрілів, особливо на прифронтових територіях. Відтепер вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Таке рішення ухвалили на засіданні Уряду