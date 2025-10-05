Вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату - Свириденко
Київ • УНН
В Україні вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
У час війни, коли ворог намагається знищити нас і наше майбутнє, робота українських вчителів як ніколи важлива, адже це про виховання наших наступних поколінь — тих хто буде розвивати державу надалі. Водночас ця робота як ніколи складна — в умовах обстрілів, особливо на прифронтових територіях. Відтепер вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Таке рішення ухвалили на засіданні Уряду
Вона зазначила, що воно стосується 25 тисяч вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
Кошти будуть нараховані в жовтні — за період з 1 вересня цього року. У бюджеті на 2026 рік Уряд також передбачив підвищення зарплати педагогічних працівників на 50%
Доповнення
З 1 січня 2025 року всім педагогам установ загальної середньої освіти встановили доплату у розмірі 1300 гривень (1000 гривень "на руки"), незалежно від їхнього педагогічного навантаження.
Кабінет міністрів планує етапне підвищення зарплати учителям на 30% з 1 січня, а з вересня 2026 року ще на 20%.