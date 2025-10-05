$41.280.00
Вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату - Свириденко

Київ • УНН

 • 756 перегляди

В Україні вчителі на прифронтових територіях отримають щомісячну доплату 4000 грн після сплати податків. Це рішення стосується 25 тисяч вчителів у 84 громадах восьми областей.

Вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату - Свириденко

В Україні вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

У час війни, коли ворог намагається знищити нас і наше майбутнє, робота українських вчителів як ніколи важлива, адже це про виховання наших наступних поколінь — тих хто буде розвивати державу надалі. Водночас ця робота як ніколи складна — в умовах обстрілів, особливо на прифронтових територіях. Відтепер вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Таке рішення ухвалили на засіданні Уряду

- повідомила Свириденко. 

Вона зазначила, що воно стосується 25 тисяч вчителів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Кошти будуть нараховані в жовтні — за період з 1 вересня цього року. У бюджеті на 2026 рік Уряд також передбачив підвищення зарплати педагогічних працівників на 50%

- заявила Свириденко. 

Доповнення

З 1 січня 2025 року всім педагогам установ загальної середньої освіти встановили доплату у розмірі 1300 гривень (1000 гривень "на руки"), незалежно від їхнього педагогічного навантаження.

Кабінет міністрів планує етапне підвищення зарплати учителям на 30% з 1 січня, а з вересня 2026 року ще на 20%. 

Анна Мурашко

