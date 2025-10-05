Учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату - Свириденко
Киев • УНН
В Украине учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Во время войны, когда враг пытается уничтожить нас и наше будущее, работа украинских учителей как никогда важна, ведь это о воспитании наших следующих поколений — тех, кто будет развивать государство в дальнейшем. В то же время эта работа как никогда сложна — в условиях обстрелов, особенно на прифронтовых территориях. Отныне учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Такое решение приняли на заседании Правительства
Она отметила, что оно касается 25 тысяч учителей, работающих в 84 общинах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.
Средства будут начислены в октябре — за период с 1 сентября этого года. В бюджете на 2026 год Правительство также предусмотрело повышение зарплаты педагогических работников на 50%
Дополнение
С 1 января 2025 года всем педагогам учреждений общего среднего образования установили доплату в размере 1300 гривен (1000 гривен "на руки"), независимо от их педагогической нагрузки.
Кабинет министров планирует поэтапное повышение зарплаты учителям на 30% с 1 января, а с сентября 2026 года еще на 20%.