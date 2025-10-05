$41.280.00
5 октября, 07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 45923 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 67115 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 128519 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 111967 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 105823 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 134269 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 106268 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 48071 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 54180 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату - Свириденко

Киев • УНН

 • 518 просмотра

В Украине учителя на прифронтовых территориях получат ежемесячную доплату 4000 грн после уплаты налогов. Это решение касается 25 тысяч учителей в 84 общинах восьми областей.

Учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату - Свириденко

В Украине учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Во время войны, когда враг пытается уничтожить нас и наше будущее, работа украинских учителей как никогда важна, ведь это о воспитании наших следующих поколений — тех, кто будет развивать государство в дальнейшем. В то же время эта работа как никогда сложна — в условиях обстрелов, особенно на прифронтовых территориях. Отныне учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Такое решение приняли на заседании Правительства

- сообщила Свириденко. 

Она отметила, что оно касается 25 тысяч учителей, работающих в 84 общинах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Средства будут начислены в октябре — за период с 1 сентября этого года. В бюджете на 2026 год Правительство также предусмотрело повышение зарплаты педагогических работников на 50%

- заявила Свириденко. 

Дополнение

С 1 января 2025 года всем педагогам учреждений общего среднего образования установили доплату в размере 1300 гривен (1000 гривен "на руки"), независимо от их педагогической нагрузки.

Кабинет министров планирует поэтапное повышение зарплаты учителям на 30% с 1 января, а с сентября 2026 года еще на 20%. 

Анна Мурашко

ОбразованиеФинансы
Донецкая область
Николаевская область
Сумская область
Харьковская область
Луганская область
Запорожская область
Черниговская область
Херсонская область
Украина