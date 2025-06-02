В Україні вчителям з вересня збільшать доплати: що відомо
Київ • УНН
Педагогам з 1 вересня 2025 року встановлять доплату у розмірі 2600 гривень, яка не залежатиме від бюджетів громад. Чим більше вчитель має годин, тим більшу доплату він отримає.
З 1 вересня 2025 року всі педагоги, які працюють у школах, отримають збільшені обов’язкові доплати. Про це під час брифінгу розповів заступник міністра освіти й науки України Андрій Сташків, передає УНН.
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Сташків наголосив, що питання зарплатні педагогів є "дуже чутливим і непростим", особливо зважаючи на те, що в умовах воєнного стану "значна частина доходів державного бюджету – це допомога донорів і партнерів". У тому числі за словами Сташкова, і на соціальні виплати, які здійснюються з державного бюджету.
Ми маємо понад 103 млрд гривень у державному бюджеті, які передбачені на зарплати вчителів. Зарплата зростає, так само як і зростають соціальні стандарти. Проте, очевидно, цього замало
Заступник міністра також нагадав, що минулого року за ініціативою президента уряд виділив додаткові 12 млрд гривень для доплат педагогам, які працюють в умовах війни.
Як зміниться розмір доплат
З 1 січня 2025 року всім педагогам установ загальної середньої освіти встановили доплату у розмірі 1300 гривень (1000 гривень "на руки"), незалежно від їхнього педагогічного навантаження.
Тобто навіть якщо вчитель має у школі один чи два уроки на тиждень, все одно він отримує 1000 гривень. Вчитель, який має більше ніж одну ставку, одержує пропорційно більше
Восени ця сума має зрости. За словами заступника міністра доплата становитиме вже понад 2,5 тисячі грн.
З 1 вересня 2025 року ця доплата становитиме вже 2600 гривень (або 2000 – на руки). Що, знову ж таки, дозволить незначно, небагато, не так, як би хотілося, але все ж таки збільшити ті доходи, які отримують наші вчителі
Посадовець також підкреслив, що ці виплати не залежать від бюджетів громад. Сташків уточнив, що доплата має окрему субвенцію та власний код.
Для всіх педагогічних працівників наших шкіл – незалежно від того, чи мають кошти громади, чи ні. Вона (доплата – ред.) окремо розраховується для кожного педагогічного працівника. І окремо надходить із державного бюджету до місцевих бюджетів
Сташків додав, що розмір доплати залежить від педагогічного навантаження.
Тобто чим більше вчитель має годин в школі, тим більше, відповідно, доплати він отримає. Але не менше тисячі. І її зростання закладено вже цього року. І відповідні кошти закладено у державному бюджеті
Він також повідомив, що вже виділені кошти на перше півріччя, а з вересня буде додатковий розподіл коштів.
Ми зараз, з 1 вересня, розподілимо додатково кошти для того, щоб кожен учитель одержав цю доплату
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