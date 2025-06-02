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В Україні вчителям з вересня збільшать доплати: що відомо

Київ • УНН

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Педагогам з 1 вересня 2025 року встановлять доплату у розмірі 2600 гривень, яка не залежатиме від бюджетів громад. Чим більше вчитель має годин, тим більшу доплату він отримає.

В Україні вчителям з вересня збільшать доплати: що відомо

З 1 вересня 2025 року всі педагоги, які працюють у школах, отримають збільшені обов’язкові доплати. Про це під час брифінгу розповів заступник міністра освіти й науки України Андрій Сташків, передає УНН.

Деталі

Сташків наголосив, що питання зарплатні педагогів є "дуже чутливим і непростим", особливо зважаючи на те, що в умовах воєнного стану "значна частина доходів державного бюджету – це допомога донорів і партнерів". У тому числі за словами Сташкова, і на соціальні виплати, які здійснюються з державного бюджету.

Ми маємо понад 103 млрд гривень у державному бюджеті, які передбачені на зарплати вчителів. Зарплата зростає, так само як і зростають соціальні стандарти. Проте, очевидно, цього замало

– пояснив він.

Заступник міністра також нагадав, що минулого року за ініціативою президента уряд виділив додаткові 12 млрд гривень для доплат педагогам, які працюють в умовах війни.

Як зміниться розмір доплат

З 1 січня 2025 року всім педагогам установ загальної середньої освіти встановили доплату у розмірі 1300 гривень (1000 гривень "на руки"), незалежно від їхнього педагогічного навантаження.

Тобто навіть якщо вчитель має у школі один чи два уроки на тиждень, все одно він отримує 1000 гривень. Вчитель, який має більше ніж одну ставку, одержує пропорційно більше

– пояснив чиновник.

Восени ця сума має зрости. За словами заступника міністра доплата становитиме вже понад 2,5 тисячі грн.

З 1 вересня 2025 року ця доплата становитиме вже 2600 гривень (або 2000 – на руки). Що, знову ж таки, дозволить незначно, небагато, не так, як би хотілося, але все ж таки збільшити ті доходи, які отримують наші вчителі

– повідомив Сташків.

Посадовець також підкреслив, що ці виплати не залежать від бюджетів громад. Сташків уточнив, що доплата має окрему субвенцію та власний код.

Для всіх педагогічних працівників наших шкіл – незалежно від того, чи мають кошти громади, чи ні. Вона (доплата – ред.) окремо розраховується для кожного педагогічного працівника. І окремо надходить із державного бюджету до місцевих бюджетів

– зазначив він.

Сташків додав, що розмір доплати залежить від педагогічного навантаження.

Тобто чим більше вчитель має годин в школі, тим більше, відповідно, доплати він отримає. Але не менше тисячі. І її зростання закладено вже цього року. І відповідні кошти закладено у державному бюджеті

 – розповів Сташків.

Він також повідомив, що вже виділені кошти на перше півріччя, а з вересня буде додатковий розподіл коштів.

Ми зараз, з 1 вересня, розподілимо додатково кошти для того, щоб кожен учитель одержав цю доплату

– підсумував посадовець.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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