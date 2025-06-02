В Украине учителям с сентября увеличат доплаты: что известно
Киев • УНН
Педагогам с 1 сентября 2025 года установят доплату в размере 2600 гривен, которая не будет зависеть от бюджетов громад. Чем больше у учителя часов, тем большую доплату он получит.
С 1 сентября 2025 года все педагоги, работающие в школах, получат увеличенные обязательные доплаты. Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив, передает УНН.
Детали
Сташкив отметил, что вопрос зарплаты педагогов является "очень чувствительным и непростым", особенно учитывая то, что в условиях военного положения "значительная часть доходов государственного бюджета – это помощь доноров и партнеров". В том числе по словам Сташкива, и на социальные выплаты, осуществляемые из государственного бюджета.
У нас более 103 млрд гривен в государственном бюджете, которые предусмотрены на зарплаты учителей. Зарплата растет, так же как и растут социальные стандарты. Однако, очевидно, этого мало
Заместитель министра также напомнил, что в прошлом году по инициативе президента правительство выделило дополнительные 12 млрд гривен для доплат педагогам, работающим в условиях войны.
Как изменится размер доплат
С 1 января 2025 года всем педагогам учреждений общего среднего образования установили доплату в размере 1300 гривен (1000 гривен "на руки"), независимо от их педагогической нагрузки.
То есть даже если у учителя в школе один или два урока в неделю, все равно он получает 1000 гривен. Учитель, у которого больше одной ставки, получает пропорционально больше
Осенью эта сумма должна вырасти. По словам заместителя министра, доплата составит уже более 2,5 тысячи грн.
С 1 сентября 2025 года эта доплата составит уже 2600 гривен (или 2000 – на руки). Что, опять же, позволит незначительно, немного, не так, как бы хотелось, но все же увеличить те доходы, которые получают наши учителя
Чиновник также подчеркнул, что эти выплаты не зависят от бюджетов общин. Сташкив уточнил, что доплата имеет отдельную субвенцию и собственный код.
Для всех педагогических работников наших школ – независимо от того, есть ли средства у общины или нет. Она (доплата – ред.) отдельно рассчитывается для каждого педагогического работника. И отдельно поступает из государственного бюджета в местные бюджеты
Сташкив добавил, что размер доплаты зависит от педагогической нагрузки.
То есть чем больше у учителя часов в школе, тем больше, соответственно, доплаты он получит. Но не меньше тысячи. И ее рост заложен уже в этом году. И соответствующие средства заложены в государственном бюджете
Он также сообщил, что уже выделены средства на первое полугодие, а с сентября будет дополнительное распределение средств.
Мы сейчас, с 1 сентября, распределим дополнительно средства для того, чтобы каждый учитель получил эту доплату
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