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В Украине учителям с сентября увеличат доплаты: что известно

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

Педагогам с 1 сентября 2025 года установят доплату в размере 2600 гривен, которая не будет зависеть от бюджетов громад. Чем больше у учителя часов, тем большую доплату он получит.

В Украине учителям с сентября увеличат доплаты: что известно

С 1 сентября 2025 года все педагоги, работающие в школах, получат увеличенные обязательные доплаты. Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив, передает УНН.

Детали

Сташкив отметил, что вопрос зарплаты педагогов является "очень чувствительным и непростым", особенно учитывая то, что в условиях военного положения "значительная часть доходов государственного бюджета – это помощь доноров и партнеров". В том числе по словам Сташкива, и на социальные выплаты, осуществляемые из государственного бюджета.

У нас более 103 млрд гривен в государственном бюджете, которые предусмотрены на зарплаты учителей. Зарплата растет, так же как и растут социальные стандарты. Однако, очевидно, этого мало

– объяснил он.

Заместитель министра также напомнил, что в прошлом году по инициативе президента правительство выделило дополнительные 12 млрд гривен для доплат педагогам, работающим в условиях войны.

Как изменится размер доплат

С 1 января 2025 года всем педагогам учреждений общего среднего образования установили доплату в размере 1300 гривен (1000 гривен "на руки"), независимо от их педагогической нагрузки.

То есть даже если у учителя в школе один или два урока в неделю, все равно он получает 1000 гривен. Учитель, у которого больше одной ставки, получает пропорционально больше

– объяснил чиновник.

Осенью эта сумма должна вырасти. По словам заместителя министра, доплата составит уже более 2,5 тысячи грн.

С 1 сентября 2025 года эта доплата составит уже 2600 гривен (или 2000 – на руки). Что, опять же, позволит незначительно, немного, не так, как бы хотелось, но все же увеличить те доходы, которые получают наши учителя

– сообщил Сташкив.

Чиновник также подчеркнул, что эти выплаты не зависят от бюджетов общин. Сташкив уточнил, что доплата имеет отдельную субвенцию и собственный код.

Для всех педагогических работников наших школ – независимо от того, есть ли средства у общины или нет. Она (доплата – ред.) отдельно рассчитывается для каждого педагогического работника. И отдельно поступает из государственного бюджета в местные бюджеты

– отметил он.

Сташкив добавил, что размер доплаты зависит от педагогической нагрузки.

То есть чем больше у учителя часов в школе, тем больше, соответственно, доплаты он получит. Но не меньше тысячи. И ее рост заложен уже в этом году. И соответствующие средства заложены в государственном бюджете

 – рассказал Сташкив.

Он также сообщил, что уже выделены средства на первое полугодие, а с сентября будет дополнительное распределение средств.

Мы сейчас, с 1 сентября, распределим дополнительно средства для того, чтобы каждый учитель получил эту доплату

– подытожил чиновник.

В 2025 году вырастет госзаказ на аграрные специальности в вузах - Коваль02.06.25, 11:39 • 1566 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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