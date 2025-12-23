$42.150.10
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
06:30 • 16563 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 33331 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 49657 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 75008 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 43695 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 36835 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 30336 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 26057 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21936 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Минобразования рассматривает четыре модели повышения зарплаты учителям: о чем идет речь

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Министерство образования и науки Украины прорабатывает четыре различные модели повышения зарплаты учителям, которые могут быть внедрены с 1 сентября. Эти модели предусматривают увеличение нагрузки, отсутствие увеличения нагрузки, пропорциональное и непропорциональное повышение для разных категорий учителей, с акцентом на молодых специалистов.

Минобразования рассматривает четыре модели повышения зарплаты учителям: о чем идет речь

В Минобразования прорабатывают четыре разных модели для повышения зарплаты учителям, что ожидается с нового учебного года, сообщила во время брифинга 23 декабря заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева, пишет УНН.

Что касается зарплаты… Разработаны разные модели. Звучит от нашего министра о четырех моделях. Это те, которые предусматривают: увеличение нагрузки; отсутствие увеличения нагрузки – это вторая модель; третья модель – это там, где пропорционально повышается для разных категорий учительства; четвертая модель – это там, где непропорционально повышается с акцентом на молодого учителя для стимулирования входа в профессию, потому что именно молодой учитель – объективно находится его зарплата за пределами вообще даже не то что приемлемого, а любого достоинства, которое мы можем с вами представлять и говорить

- сказала Кузьмичева.

По ее словам, "эти четыре таких блока, которые ложатся в основу модели, под них есть разные абсолютно расчеты с учетом ситуации по всей территории Украины". "И как Минобразования отмечает, что повышения, которые анонсированы, 30% и 20% - они не связаны и не привязаны к какой-либо из этих моделей. Принятие любой из них - это через диалог и через консенсус, который должен быть достигнут всеми стейкхолдерами, в том числе с представителями профессиональных сообществ, или в первую очередь именно с ними", - указала заместитель министра.

"И именно поэтому в ближайшие месяцы, я думаю, что это произойдет уже с января, Минобразования будет инициировать диалог по конкретным моделям для выхода на принятие той, которая может быть взята за основу для внедрения, надеемся, с 1 сентября", - указала Кузьмичева.

Она подчеркнула, что "эти модели - это второй этап, на повышение 30% / 20% это не влияет". "Это о разблокировании следующего шага", - отметила она.

Зеленский поручил правительству подготовить конкретные пути повышения зарплаты учителей

Юлия Шрамко

ПолитикаОбразование
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Министерство образования и науки Украины