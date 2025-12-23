Минобразования рассматривает четыре модели повышения зарплаты учителям: о чем идет речь

В Минобразования прорабатывают четыре разных модели для повышения зарплаты учителям, что ожидается с нового учебного года, сообщила во время брифинга 23 декабря заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева, пишет УНН.

Что касается зарплаты… Разработаны разные модели. Звучит от нашего министра о четырех моделях. Это те, которые предусматривают: увеличение нагрузки; отсутствие увеличения нагрузки – это вторая модель; третья модель – это там, где пропорционально повышается для разных категорий учительства; четвертая модель – это там, где непропорционально повышается с акцентом на молодого учителя для стимулирования входа в профессию, потому что именно молодой учитель – объективно находится его зарплата за пределами вообще даже не то что приемлемого, а любого достоинства, которое мы можем с вами представлять и говорить - сказала Кузьмичева.

По ее словам, "эти четыре таких блока, которые ложатся в основу модели, под них есть разные абсолютно расчеты с учетом ситуации по всей территории Украины". "И как Минобразования отмечает, что повышения, которые анонсированы, 30% и 20% - они не связаны и не привязаны к какой-либо из этих моделей. Принятие любой из них - это через диалог и через консенсус, который должен быть достигнут всеми стейкхолдерами, в том числе с представителями профессиональных сообществ, или в первую очередь именно с ними", - указала заместитель министра.

"И именно поэтому в ближайшие месяцы, я думаю, что это произойдет уже с января, Минобразования будет инициировать диалог по конкретным моделям для выхода на принятие той, которая может быть взята за основу для внедрения, надеемся, с 1 сентября", - указала Кузьмичева.

Она подчеркнула, что "эти модели - это второй этап, на повышение 30% / 20% это не влияет". "Это о разблокировании следующего шага", - отметила она.

