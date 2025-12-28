$41.930.00
Зарплаты педагогов вырастут на 30% с 1 января - Минобразования

Киев • УНН

 • 794 просмотра

С 1 января 2026 года оплата труда педагогических и научно-педагогических работников вырастет на 30%. Правительство утвердило постановление, предусматривающее повышение должностных окладов для всех педагогов и научно-педагогических работников учреждений государственной и коммунальной форм собственности.

Зарплаты педагогов вырастут на 30% с 1 января - Минобразования

С 1 января 2026 года оплата труда педагогических и научно-педагогических работников вырастет на 30%, сообщили в МОН в воскресенье, пишет УНН.

Правительство утвердило постановление, (...) предусматривающее повышение должностных окладов на 30% для всех педагогических и научно-педагогических работников учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности независимо от подчинения с 1 января 2026 года

- сообщили в Минобразования.

Это решение, как отмечается, соответствует ранее анонсированным обязательствам в рамках Закона Украины "О Государственном бюджете на 2026 год" и "обеспечивает рост оплаты труда минимум на 30%".

В Государственном бюджете на 2026 год для повышения заработных плат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования и научно-педагогическим работникам учреждений высшего образования, финансируемых из государственного бюджета, как сообщается, предусмотрены средства в размере 64,6 миллиарда гривен.

"В то же время такое повышение должностных окладов будет установлено не только педагогическим работникам учреждений общего среднего образования, но и педагогам в учреждениях дошкольного, внешкольного, профессионального и предвысшего образования, которые в основном финансируются из местных бюджетов", - говорится в сообщении.

Благодаря увеличению объема образовательной субвенции и других государственных бюджетных программ, общины получат дополнительные средства, часть которых будет поступать в форме налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и оставаться в местных бюджетах, частично покрывая расходы на повышение должностных окладов педагогическим работникам учреждений образования, которые финансируются из местных бюджетов, отметили в МОН.

Кроме того, в 2026 году педагоги учреждений общего среднего образования продолжат получать доплату за работу в неблагоприятных условиях труда

- указали в МОН.

На доплаты на период с января по август 2026 года из государственного бюджета, как сообщается, выделено 10,37 миллиарда гривен. Доплаты, как ожидается, "получат более 409 тысяч педагогов, из них более 25,5 тысячи работают на прифронтовых территориях". Размер доплаты:

  • 2000 грн (2600 грн до уплаты налогов) для всех педагогических работников;
    • 4000 грн (5200 грн до уплаты налогов) для педагогов, которые очно работают на прифронтовых территориях.

      Для работников, имеющих нагрузку сверх ставки, размер доплаты увеличивается пропорционально.

      Дополнение

      Ранее правительство анонсировало поэтапное повышение заработных плат: с 1 января 2026 года на 30%; с 1 сентября 2026 года - еще на 20%.

      "Это станет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы и усилит престиж профессии в условиях военного времени", - сообщили в МОН.

      Минобразования рассматривает четыре модели повышения зарплаты учителям: о чем идет речь23.12.25, 12:26 • 2519 просмотров

      Юлия Шрамко

