11:16 • 648 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
09:00 • 5748 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
05:38 • 12723 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 24681 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 39496 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 38016 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 30329 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 25994 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21548 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 42457 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
Ремонтні роботи на лінії електропередачі поблизу ЗАЕС розпочалися після припинення вогню - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Після локального припинення вогню, укладеного за посередництва МАГАТЕ, розпочалися ремонтні роботи на лінії електропередачі поблизу ЗАЕС. Команда МАГАТЕ стежить за ремонтом, який триватиме кілька днів, для запобігання ядерній аварії.

Ремонтні роботи на лінії електропередачі поблизу ЗАЕС розпочалися після припинення вогню - МАГАТЕ

Ремонтні роботи на лінії електропередачі біля Запорізької АЕС розпочалися після локального припинення вогню, повідомили у МАГАТЕ у неділю, пише УНН.

Поблизу ЗАЕС України розпочався важливі ремонтні роботи на лінії електропередачі після чергового локального припинення вогню, укладеного за посередництва МАГАТЕ, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Команда МАГАТЕ стежить за ремонтом, який, як очікується, триватиме кілька днів, у межах постійних зусиль щодо запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту", - ідеться у заяві.

Генеральний директор Гроссі висловив вдячність "обом сторонам за згоду на це нове тимчасове "вікно тиші" для відновлення передачі електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та Запорізької теплоелектростанції, що зміцнить ядерну безпеку".

Міненерго України назвало нікчемним російське "ліцензування" енергоблока ЗАЕС та закликало до санкцій проти "росатома"26.12.25, 21:02 • 3236 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономікаПолітика
Енергоатом
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна