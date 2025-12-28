Ремонтні роботи на лінії електропередачі поблизу ЗАЕС розпочалися після припинення вогню - МАГАТЕ
Київ • УНН
Після локального припинення вогню, укладеного за посередництва МАГАТЕ, розпочалися ремонтні роботи на лінії електропередачі поблизу ЗАЕС. Команда МАГАТЕ стежить за ремонтом, який триватиме кілька днів, для запобігання ядерній аварії.
Ремонтні роботи на лінії електропередачі біля Запорізької АЕС розпочалися після локального припинення вогню, повідомили у МАГАТЕ у неділю, пише УНН.
Поблизу ЗАЕС України розпочався важливі ремонтні роботи на лінії електропередачі після чергового локального припинення вогню, укладеного за посередництва МАГАТЕ, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
"Команда МАГАТЕ стежить за ремонтом, який, як очікується, триватиме кілька днів, у межах постійних зусиль щодо запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту", - ідеться у заяві.
Генеральний директор Гроссі висловив вдячність "обом сторонам за згоду на це нове тимчасове "вікно тиші" для відновлення передачі електроенергії між розподільчими підстанціями ЗАЕС та Запорізької теплоелектростанції, що зміцнить ядерну безпеку".
