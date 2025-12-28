Ремонтные работы на линии электропередачи вблизи ЗАЭС начались после прекращения огня - МАГАТЭ
Киев • УНН
После локального прекращения огня, заключенного при посредничестве МАГАТЭ, начались ремонтные работы на линии электропередачи вблизи ЗАЭС. Команда МАГАТЭ следит за ремонтом, который продлится несколько дней, для предотвращения ядерной аварии.
Ремонтные работы на линии электропередачи возле Запорожской АЭС начались после локального прекращения огня, сообщили в МАГАТЭ в воскресенье, пишет УНН.
Вблизи ЗАЭС Украины начались важные ремонтные работы на линии электропередачи после очередного локального прекращения огня, заключенного при посредничестве МАГАТЭ, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Команда МАГАТЭ следит за ремонтом, который, как ожидается, продлится несколько дней, в рамках постоянных усилий по предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта", - говорится в заявлении.
Генеральный директор Гросси выразил благодарность "обеим сторонам за согласие на это новое временное "окно тишины" для восстановления передачи электроэнергии между распределительными подстанциями ЗАЭС и Запорожской теплоэлектростанции, что укрепит ядерную безопасность".
