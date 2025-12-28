$41.930.00
11:16 • 598 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
09:00 • 5680 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
05:38 • 12683 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 24640 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 39463 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 37983 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 30319 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 25982 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 21543 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 42450 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
Ремонтные работы на линии электропередачи вблизи ЗАЭС начались после прекращения огня - МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 44 просмотра

После локального прекращения огня, заключенного при посредничестве МАГАТЭ, начались ремонтные работы на линии электропередачи вблизи ЗАЭС. Команда МАГАТЭ следит за ремонтом, который продлится несколько дней, для предотвращения ядерной аварии.

Ремонтные работы на линии электропередачи вблизи ЗАЭС начались после прекращения огня - МАГАТЭ

Ремонтные работы на линии электропередачи возле Запорожской АЭС начались после локального прекращения огня, сообщили в МАГАТЭ в воскресенье, пишет УНН.

Вблизи ЗАЭС Украины начались важные ремонтные работы на линии электропередачи после очередного локального прекращения огня, заключенного при посредничестве МАГАТЭ, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Команда МАГАТЭ следит за ремонтом, который, как ожидается, продлится несколько дней, в рамках постоянных усилий по предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта", - говорится в заявлении.

Генеральный директор Гросси выразил благодарность "обеим сторонам за согласие на это новое временное "окно тишины" для восстановления передачи электроэнергии между распределительными подстанциями ЗАЭС и Запорожской теплоэлектростанции, что укрепит ядерную безопасность".

Минэнерго Украины назвало ничтожным российское "лицензирование" энергоблока ЗАЭС и призвало к санкциям против "Росатома"

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономикаПолитика
Энергоатом
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Украина