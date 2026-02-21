$43.270.03
20 лютого, 19:44 • 11899 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 20831 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 18172 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 23752 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 23967 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 21762 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 24673 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 44771 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15401 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21495 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Масштабні лісові пожежі в Австралії змушують владу оголосити термінову евакуацію в одному із штатів

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Влада австралійського штату Вікторія оголосила найвищий рівень надзвичайної ситуації через неконтрольовану лісову пожежу. Жителям поселення A1 наказано негайно залишити небезпечну зону.

Масштабні лісові пожежі в Австралії змушують владу оголосити термінову евакуацію в одному із штатів
Фото: Matthew Abbott

Влада австралійського штату Вікторія у суботу оголосила найвищий рівень надзвичайної ситуації через неконтрольовану лісову пожежу, що загрожує віддаленому шахтарському поселенню A1 у регіоні Гаффніз-Крік. Служба надзвичайних ситуацій закликала жителів негайно залишити небезпечну зону. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Поселення A1, засноване ще в 1860-х роках як місце видобутку золота, сьогодні є популярним туристичним центром, проте зараз воно опинилося під прямою загрозою знищення. Пожежники наголошують, що через складний ландшафт боротьба з вогнем на землі є майже неможливою, тому основні зусилля зосереджені на авіаційній підтримці.

Чилі охопили масштабні лісові пожежі: щонайменше 18 загиблих, оголошено стан стихійного лиха19.01.26, 03:53 • 4862 перегляди

Окрім основної пожежі, у штаті зафіксовано ще три осередки займання, які перебувають на другому рівні небезпеки "спостереження та дії".

Негайний відхід – найбезпечніший варіант, поки обставини не стали надто небезпечними

– йдеться в офіційному повідомленні на вебсайті служби надзвичайних ситуацій штату Вікторія.

Порівняння з катастрофою "Чорного літа"

Поточна ситуація у штаті Вікторія викликає серйозне занепокоєння, оскільки інтенсивність вогню нагадує події січня, коли тисячі рятувальників намагалися стримати стихію на південному сході Австралії.

Фахівці зазначають, що сезон 2025-2026 років став найважчим з часів пожеж "Чорного літа" 2019-2020 років, які випалили величезні території та призвели до численних жертв. Місцева влада закликає громадян суворо дотримуватися інструкцій та не виїжджати в лісові масиви для відпочинку, доки ситуація не стабілізується.

Дим від лісових пожеж забирає понад 24 тисячі життів у США щороку: нове дослідження05.02.26, 04:01 • 4609 переглядiв

Степан Гафтко

СвітПогода та довкілля
Село
Золото
Reuters
Австралія