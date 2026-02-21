Масштабні лісові пожежі в Австралії змушують владу оголосити термінову евакуацію в одному із штатів

Фото: Matthew Abbott

Влада австралійського штату Вікторія у суботу оголосила найвищий рівень надзвичайної ситуації через неконтрольовану лісову пожежу, що загрожує віддаленому шахтарському поселенню A1 у регіоні Гаффніз-Крік. Служба надзвичайних ситуацій закликала жителів негайно залишити небезпечну зону. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Поселення A1, засноване ще в 1860-х роках як місце видобутку золота, сьогодні є популярним туристичним центром, проте зараз воно опинилося під прямою загрозою знищення. Пожежники наголошують, що через складний ландшафт боротьба з вогнем на землі є майже неможливою, тому основні зусилля зосереджені на авіаційній підтримці.

Окрім основної пожежі, у штаті зафіксовано ще три осередки займання, які перебувають на другому рівні небезпеки "спостереження та дії".

Негайний відхід – найбезпечніший варіант, поки обставини не стали надто небезпечними – йдеться в офіційному повідомленні на вебсайті служби надзвичайних ситуацій штату Вікторія.

Порівняння з катастрофою "Чорного літа"

Поточна ситуація у штаті Вікторія викликає серйозне занепокоєння, оскільки інтенсивність вогню нагадує події січня, коли тисячі рятувальників намагалися стримати стихію на південному сході Австралії.

Фахівці зазначають, що сезон 2025-2026 років став найважчим з часів пожеж "Чорного літа" 2019-2020 років, які випалили величезні території та призвели до численних жертв. Місцева влада закликає громадян суворо дотримуватися інструкцій та не виїжджати в лісові масиви для відпочинку, доки ситуація не стабілізується.

