$43.190.22
50.950.04
ukenru
21:10 • 4918 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
20:17 • 11548 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 11100 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 11814 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 13990 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 15356 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 13405 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13033 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19526 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26347 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Дим від лісових пожеж забирає понад 24 тисячі життів у США щороку: нове дослідження

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Дослідження виявило, що дим від лісових пожеж спричиняє 24 100 передчасних смертей у США щорічно. Хронічне вдихання частинок PM2.5 провокує респіраторні, серцево-судинні та неврологічні захворювання.

Дим від лісових пожеж забирає понад 24 тисячі життів у США щороку: нове дослідження
Фото: AP

Хронічне вдихання дрібнодисперсних часток (PM2.5), що містяться в димі від лісових пожеж, стало причиною десятків тисяч передчасних смертей у Сполучених Штатах. Згідно з результатами масштабного дослідження, опублікованого у середу, 4 лютого, в журналі Science Advances, середня кількість жертв забруднення від пожеж становить 24 100 осіб на рік. Про це пише УНН.

Деталі

Науковці з Медичної школи Ікана (Mount Sinai) проаналізували дані за період з 2006 по 2020 рік у 48 штатах. Вони встановили, що тривалий вплив мікроскопічних часток PM2.5, які здатні проникати глибоко в легені та кров, провокує розвиток не лише респіраторних, а й серцево-судинних та неврологічних захворювань. Саме патології нервової системи показали найбільш стрімке зростання смертності при постійному контакті з димом.

Дим від лісових пожеж надзвичайно небезпечний і стає дедалі більшою загрозою для здоров’я через зміну клімату

– наголосив автор дослідження Ягуан Вей.

Поблизу південного берега Криму зафіксовано масштабну нафтову пляму та мертвих птахів31.01.26, 14:25 • 3510 переглядiв

Хоча короткочасне вдихання диму викликає кашель та подразнення очей, накопичувальний ефект протягом років призводить до незворотних наслідків для організму, особливо в регіонах, де пожежі стають інтенсивнішими кожного сезону.

Кліматичні фактори та урбанізація

Дослідники підкреслюють, що зростання смертності зумовлене не лише глобальним потеплінням, а й розширенням забудови в пожежонебезпечних зонах. Збільшення так званого "міського інтерфейсу дикої природи" призводить до того, що все більше людей проживає в безпосередній близькості до джерел токсичного диму.

Професор Каліфорнійського університету Майкл Джерретт, коментуючи результати, зазначив, що ці цифри відображають реальні людські долі, а не абстрактні статистичні концепти. За його словами, поєднання десятиліть неефективного управління лісами та погіршення якості повітря вимагає від уряду США негайного перегляду стандартів екологічної безпеки та посилення захисту вразливих груп населення.

Дослідження виявило вищий рівень мікробного забруднення в диспенсерах порівняно з водопровідною водою22.01.26, 03:24 • 3562 перегляди

Степан Гафтко

Здоров'яНовини СвітуПогода та довкілля
Нерухомість
Сполучені Штати Америки