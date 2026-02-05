Дим від лісових пожеж забирає понад 24 тисячі життів у США щороку: нове дослідження
Дослідження виявило, що дим від лісових пожеж спричиняє 24 100 передчасних смертей у США щорічно. Хронічне вдихання частинок PM2.5 провокує респіраторні, серцево-судинні та неврологічні захворювання.
Хронічне вдихання дрібнодисперсних часток (PM2.5), що містяться в димі від лісових пожеж, стало причиною десятків тисяч передчасних смертей у Сполучених Штатах. Згідно з результатами масштабного дослідження, опублікованого у середу, 4 лютого, в журналі Science Advances, середня кількість жертв забруднення від пожеж становить 24 100 осіб на рік. Про це пише УНН.
Деталі
Науковці з Медичної школи Ікана (Mount Sinai) проаналізували дані за період з 2006 по 2020 рік у 48 штатах. Вони встановили, що тривалий вплив мікроскопічних часток PM2.5, які здатні проникати глибоко в легені та кров, провокує розвиток не лише респіраторних, а й серцево-судинних та неврологічних захворювань. Саме патології нервової системи показали найбільш стрімке зростання смертності при постійному контакті з димом.
Дим від лісових пожеж надзвичайно небезпечний і стає дедалі більшою загрозою для здоров’я через зміну клімату
Хоча короткочасне вдихання диму викликає кашель та подразнення очей, накопичувальний ефект протягом років призводить до незворотних наслідків для організму, особливо в регіонах, де пожежі стають інтенсивнішими кожного сезону.
Кліматичні фактори та урбанізація
Дослідники підкреслюють, що зростання смертності зумовлене не лише глобальним потеплінням, а й розширенням забудови в пожежонебезпечних зонах. Збільшення так званого "міського інтерфейсу дикої природи" призводить до того, що все більше людей проживає в безпосередній близькості до джерел токсичного диму.
Професор Каліфорнійського університету Майкл Джерретт, коментуючи результати, зазначив, що ці цифри відображають реальні людські долі, а не абстрактні статистичні концепти. За його словами, поєднання десятиліть неефективного управління лісами та погіршення якості повітря вимагає від уряду США негайного перегляду стандартів екологічної безпеки та посилення захисту вразливих груп населення.
