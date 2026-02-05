$43.190.22
Дым от лесных пожаров уносит более 24 тысяч жизней в США ежегодно: новое исследование

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

Исследование показало, что дым от лесных пожаров вызывает 24 100 преждевременных смертей в США ежегодно. Хроническое вдыхание частиц PM2.5 провоцирует респираторные, сердечно-сосудистые и неврологические заболевания.

Дым от лесных пожаров уносит более 24 тысяч жизней в США ежегодно: новое исследование
Фото: AP

Хроническое вдыхание мелкодисперсных частиц (PM2.5), содержащихся в дыме от лесных пожаров, стало причиной десятков тысяч преждевременных смертей в Соединенных Штатах. Согласно результатам масштабного исследования, опубликованного в среду, 4 февраля, в журнале Science Advances, среднее количество жертв загрязнения от пожаров составляет 24 100 человек в год. Об этом пишет УНН.

Детали

Ученые из Медицинской школы Икана (Mount Sinai) проанализировали данные за период с 2006 по 2020 год в 48 штатах. Они установили, что длительное воздействие микроскопических частиц PM2.5, которые способны проникать глубоко в легкие и кровь, провоцирует развитие не только респираторных, но и сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. Именно патологии нервной системы показали наиболее стремительный рост смертности при постоянном контакте с дымом.

Дым от лесных пожаров чрезвычайно опасен и становится все большей угрозой для здоровья из-за изменения климата

– подчеркнул автор исследования Ягуан Вэй.

Вблизи южного берега Крыма зафиксировано масштабное нефтяное пятно и мертвые птицы31.01.26, 14:25 • 3510 просмотров

Хотя кратковременное вдыхание дыма вызывает кашель и раздражение глаз, накопительный эффект в течение лет приводит к необратимым последствиям для организма, особенно в регионах, где пожары становятся интенсивнее каждого сезона.

Климатические факторы и урбанизация

Исследователи подчеркивают, что рост смертности обусловлен не только глобальным потеплением, но и расширением застройки в пожароопасных зонах. Увеличение так называемого "городского интерфейса дикой природы" приводит к тому, что все больше людей проживает в непосредственной близости к источникам токсичного дыма.

Профессор Калифорнийского университета Майкл Джерретт, комментируя результаты, отметил, что эти цифры отражают реальные человеческие судьбы, а не абстрактные статистические концепты. По его словам, сочетание десятилетий неэффективного управления лесами и ухудшения качества воздуха требует от правительства США немедленного пересмотра стандартов экологической безопасности и усиления защиты уязвимых групп населения.

Степан Гафтко

Степан Гафтко

