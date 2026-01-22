$43.180.08
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 10523 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 17195 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 27553 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 19798 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 32786 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 35389 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20832 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21749 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
20 января, 20:12 • 39551 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Исследование выявило более высокий уровень микробного загрязнения в диспенсерах по сравнению с водопроводной водой

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Обзор научной литературы выявил более высокий уровень микробного загрязнения в диспенсерах для воды по сравнению с водопроводной водой. Это представляет риск для здоровья потребителей, которые считают такую воду более безопасной.

Исследование выявило более высокий уровень микробного загрязнения в диспенсерах по сравнению с водопроводной водой

Издание AIMS Press опубликовало обзор научной литературы, который свидетельствует о значительных рисках микробного загрязнения воды в автоматических диспенсерах. Несмотря на мировую тенденцию к росту потребления бутилированной воды и воды из автоматов из-за убеждения потребителей в ее качестве и лучшем вкусе, результаты анализа указывают на обратное. Об этом пишет УНН.

Подробности

Ученые провели комплексный поиск в базах данных PubMed, EBSCO и Google Scholar, проанализировав около 70 исследований, посвященных качеству воды в диспенсерах. Анализ показал, что уровень микробного загрязнения в таких автоматах часто превышает показатели обычной водопроводной воды, которая является первоисточником для этих устройств.

Основными проблемами были определены:

  • Накопление бактерий во внутренних системах автоматов для обработки воды.
    • Недостаточный уровень очистки и дезинфекции узлов, непосредственно выдающих жидкость.
      • Формирование биопленок внутри диспенсеров, что становится постоянным источником загрязнения.

        Последствия для здоровья и рекомендации

        Эксперты отмечают, что ситуация вызывает беспокойство относительно безопасности населения, поскольку потребители ошибочно считают такую воду более безопасной, чем водопроводная. Обзор подчеркивает необходимость в повышенной бдительности и внедрении строгих стандартов технического обслуживания оборудования.

        Для уменьшения рисков ученые предлагают обеспечить регулярное сервисное обслуживание устройств и проводить дальнейшие исследования для разработки более эффективных систем фильтрации и обеззараживания. 

        "Восстановление благоприятных экоусловий, защита биоресурсов, развитие рекреационного потенциала": РФ утвердила стратегию развития Приазовья07.01.26, 07:44 • 3523 просмотра

        Степан Гафтко

        ОбществоЗдоровье
        Техника
        Тренд