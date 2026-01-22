Исследование выявило более высокий уровень микробного загрязнения в диспенсерах по сравнению с водопроводной водой

Издание AIMS Press опубликовало обзор научной литературы, который свидетельствует о значительных рисках микробного загрязнения воды в автоматических диспенсерах. Несмотря на мировую тенденцию к росту потребления бутилированной воды и воды из автоматов из-за убеждения потребителей в ее качестве и лучшем вкусе, результаты анализа указывают на обратное. Об этом пишет УНН.

Подробности

Ученые провели комплексный поиск в базах данных PubMed, EBSCO и Google Scholar, проанализировав около 70 исследований, посвященных качеству воды в диспенсерах. Анализ показал, что уровень микробного загрязнения в таких автоматах часто превышает показатели обычной водопроводной воды, которая является первоисточником для этих устройств.

Основными проблемами были определены:

Накопление бактерий во внутренних системах автоматов для обработки воды.

Недостаточный уровень очистки и дезинфекции узлов, непосредственно выдающих жидкость.

Формирование биопленок внутри диспенсеров, что становится постоянным источником загрязнения.

Последствия для здоровья и рекомендации

Эксперты отмечают, что ситуация вызывает беспокойство относительно безопасности населения, поскольку потребители ошибочно считают такую воду более безопасной, чем водопроводная. Обзор подчеркивает необходимость в повышенной бдительности и внедрении строгих стандартов технического обслуживания оборудования.

Для уменьшения рисков ученые предлагают обеспечить регулярное сервисное обслуживание устройств и проводить дальнейшие исследования для разработки более эффективных систем фильтрации и обеззараживания.

