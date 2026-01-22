Дослідження виявило вищий рівень мікробного забруднення в диспенсерах порівняно з водопровідною водою

Видання AIMS Press опублікувало огляд наукової літератури, який свідчить про значні ризики мікробного забруднення води в автоматичних диспенсерах. Попри світову тенденцію до зростання споживання бутильованої води та води з автоматів через переконання споживачів у її якості та кращому смаку, результати аналізу вказують на зворотне. Про це пише УНН.

Деталі

Науковці провели комплексний пошук у базах даних PubMed, EBSCO та Google Scholar, проаналізувавши близько 70 досліджень, присвячених якості води в диспенсерах. Аналіз показав, що рівень мікробного забруднення в таких автоматах часто перевищує показники звичайної водопровідної води, яка є першоджерелом для цих пристроїв.

Основними проблемами було визначено:

Накопичення бактерій у внутрішніх системах автоматів для обробки води.

Недостатній рівень очищення та дезінфекції вузлів, що безпосередньо видають рідину.

Формування біоплівок усередині диспенсерів, що стає постійним джерелом забруднення.

Наслідки для здоров’я та рекомендації

Експерти зазначають, що ситуація викликає занепокоєння щодо безпеки населення, оскільки споживачі хибно вважають таку воду безпечнішою за водопровідну. Огляд підкреслює потребу у підвищеній пильності та впровадженні суворих стандартів технічного обслуговування обладнання.

Для зменшення ризиків науковці пропонують забезпечити регулярне сервісне обслуговування пристроїв та проводити подальші дослідження для розробки ефективніших систем фільтрації та знезараження.

