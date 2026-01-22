Дослідження виявило вищий рівень мікробного забруднення в диспенсерах порівняно з водопровідною водою

$43.180.08
22:20
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 12711 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 19042 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 30008 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 21162 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 33853 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 36243 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20990 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21861 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39714 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 6372 перегляди
Повернути графіки відключень світла для Києва зараз не вийде - ДТЕК21 січня, 18:42 • 3304 перегляди
В Офісі президента немає опалення, працівників просять не використовувати електрообігрівачі – радниця керівника21 січня, 18:56 • 4928 перегляди
Кличко назвав терміни подачі тепла у будинки столиці, що двічі залишалися без опалення21 січня, 19:30 • 3082 перегляди
Трамп домовився з Рютте про Гренландію та пообіцяв не вводити мита проти Європи21 січня, 20:02 • 2908 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 30008 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 33854 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 31746 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 36243 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 52110 перегляди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Леонардо да Вінчі
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto23:40 • 1586 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 6404 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 8822 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 31747 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 29263 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Boeing Starliner

Дослідження виявило вищий рівень мікробного забруднення в диспенсерах порівняно з водопровідною водою

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Огляд наукової літератури виявив вищий рівень мікробного забруднення в диспенсерах для води порівняно з водопровідною водою. Це становить ризик для здоров'я споживачів, які вважають таку воду безпечнішою.

Дослідження виявило вищий рівень мікробного забруднення в диспенсерах порівняно з водопровідною водою

Видання AIMS Press опублікувало огляд наукової літератури, який свідчить про значні ризики мікробного забруднення води в автоматичних диспенсерах. Попри світову тенденцію до зростання споживання бутильованої води та води з автоматів через переконання споживачів у її якості та кращому смаку, результати аналізу вказують на зворотне. Про це пише УНН.

Деталі

Науковці провели комплексний пошук у базах даних PubMed, EBSCO та Google Scholar, проаналізувавши близько 70 досліджень, присвячених якості води в диспенсерах. Аналіз показав, що рівень мікробного забруднення в таких автоматах часто перевищує показники звичайної водопровідної води, яка є першоджерелом для цих пристроїв.

Основними проблемами було визначено:

  • Накопичення бактерій у внутрішніх системах автоматів для обробки води.
    • Недостатній рівень очищення та дезінфекції вузлів, що безпосередньо видають рідину.
      • Формування біоплівок усередині диспенсерів, що стає постійним джерелом забруднення.

        Наслідки для здоров’я та рекомендації

        Експерти зазначають, що ситуація викликає занепокоєння щодо безпеки населення, оскільки споживачі хибно вважають таку воду безпечнішою за водопровідну. Огляд підкреслює потребу у підвищеній пильності та впровадженні суворих стандартів технічного обслуговування обладнання.

        Для зменшення ризиків науковці пропонують забезпечити регулярне сервісне обслуговування пристроїв та проводити подальші дослідження для розробки ефективніших систем фільтрації та знезараження. 

        "Відновлення сприятливих екоумов, захист біоресурсів, розвиток рекреаційного потенціалу": рф затвердила стратегію розвитку Приазов'я07.01.26, 07:44 • 3525 переглядiв

        Степан Гафтко

        СуспільствоЗдоров'я
        Техніка
        Тренд