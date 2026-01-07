$42.420.13
6 січня, 19:00 • 12998 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 25863 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 97899 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 156653 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 65018 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 80532 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 62492 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 84180 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 159669 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 63948 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
"Відновлення сприятливих екоумов, захист біоресурсів, розвиток рекреаційного потенціалу": рф затвердила стратегію розвитку Приазов'я

Київ • УНН

 • 54 перегляди

російський уряд затвердив "стратегію сталого розвитку Приазов'я до 2040 року", яка охоплює окуповані райони Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини. Центр протидії дезінформації РНБО України зазначає, що ця стратегія є лише пропагандою, оскільки росія системно нищить природу регіону, використовуючи його як військову інфраструктуру.

"Відновлення сприятливих екоумов, захист біоресурсів, розвиток рекреаційного потенціалу": рф затвердила стратегію розвитку Приазов'я

російський уряд затвердив "стратегію сталого розвитку Приазов’я до 2040 року". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у документі йдеться про "відновлення сприятливих екологічних умов", захист біоресурсів Азовського моря та розвиток рекреаційного потенціалу територій Приазов’я, які включають окуповані райони Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини.

Насправді ця "турбота" має виключно декоративний характер. Саме росія своїми діями системно нищить природу Приазов’я, оскільки значна частина прибережної зони використовується як тилова військова інфраструктура

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що також довкілля регіону страждає від обстрілів, пожеж, неконтрольованих скидів відходів та повної безгосподарності окупаційних адміністрацій, а для "відновлення екосистем" потрібно, щоб росія припинила війну.

Абсурдні й обіцянки про розвиток туризму в той час, як росіяни масово мінують узбережжя, перетворюють пляжі на фортифікації, а готелі та бази відпочинку заселяють військовими. Такі "курорти" можуть гарантувати туристам хіба загрозу для життя

- додають у ЦПД.

Там резюмують, що російська "стратегія розвитку Приазов’я" - це лише продукт пропаганди і спроба замаскувати воєнну окупацію під турботу.

Нагадаємо

російська окупаційна влада має намір створити сміттєзвалище поблизу Олешківських пісків для розвантаження кримських звалищ. Також окупанти створюють нові сміттєзвалища на окупованій Донеччині для обслуговування ростовської області рф.

росіяни знищили на Луганщині базу відпочинку "Гражда", завдавши збитків екології на 249 млн грн12.06.25, 16:26 • 2674 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
російська пропаганда
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Херсонська область
Крим
Україна