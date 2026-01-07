"Відновлення сприятливих екоумов, захист біоресурсів, розвиток рекреаційного потенціалу": рф затвердила стратегію розвитку Приазов'я
російський уряд затвердив "стратегію сталого розвитку Приазов'я до 2040 року", яка охоплює окуповані райони Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини. Центр протидії дезінформації РНБО України зазначає, що ця стратегія є лише пропагандою, оскільки росія системно нищить природу регіону, використовуючи його як військову інфраструктуру.
Зазначається, що у документі йдеться про "відновлення сприятливих екологічних умов", захист біоресурсів Азовського моря та розвиток рекреаційного потенціалу територій Приазов’я, які включають окуповані райони Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини.
Насправді ця "турбота" має виключно декоративний характер. Саме росія своїми діями системно нищить природу Приазов’я, оскільки значна частина прибережної зони використовується як тилова військова інфраструктура
Вказується, що також довкілля регіону страждає від обстрілів, пожеж, неконтрольованих скидів відходів та повної безгосподарності окупаційних адміністрацій, а для "відновлення екосистем" потрібно, щоб росія припинила війну.
Абсурдні й обіцянки про розвиток туризму в той час, як росіяни масово мінують узбережжя, перетворюють пляжі на фортифікації, а готелі та бази відпочинку заселяють військовими. Такі "курорти" можуть гарантувати туристам хіба загрозу для життя
Там резюмують, що російська "стратегія розвитку Приазов’я" - це лише продукт пропаганди і спроба замаскувати воєнну окупацію під турботу.
російська окупаційна влада має намір створити сміттєзвалище поблизу Олешківських пісків для розвантаження кримських звалищ. Також окупанти створюють нові сміттєзвалища на окупованій Донеччині для обслуговування ростовської області рф.
