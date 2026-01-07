"Відновлення сприятливих екоумов, захист біоресурсів, розвиток рекреаційного потенціалу": рф затвердила стратегію розвитку Приазов'я

російський уряд затвердив "стратегію сталого розвитку Приазов’я до 2040 року". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України, інформує УНН.

Зазначається, що у документі йдеться про "відновлення сприятливих екологічних умов", захист біоресурсів Азовського моря та розвиток рекреаційного потенціалу територій Приазов’я, які включають окуповані райони Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини.

Вказується, що також довкілля регіону страждає від обстрілів, пожеж, неконтрольованих скидів відходів та повної безгосподарності окупаційних адміністрацій, а для "відновлення екосистем" потрібно, щоб росія припинила війну.

Абсурдні й обіцянки про розвиток туризму в той час, як росіяни масово мінують узбережжя, перетворюють пляжі на фортифікації, а готелі та бази відпочинку заселяють військовими. Такі "курорти" можуть гарантувати туристам хіба загрозу для життя