"Восстановление благоприятных экоусловий, защита биоресурсов, развитие рекреационного потенциала": РФ утвердила стратегию развития Приазовья

6 января, 19:00
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Главы МИД G7 сегодня проведут телефонную конференцию по Венесуэле и Украине
6 января, 19:53
Британия и Франция развернут войска в Украине после мирного соглашения - Стармер
6 января, 19:57
Трамп пообещал ускорить производство американского оружия для союзников
6 января, 21:59
Украинская делегация продолжила обсуждать дипломатический путь окончания войны с посланниками Трампа - Зеленский
6 января, 22:31
В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку
6 января, 23:35
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались
6 января, 11:35
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия
5 января, 18:15
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы
5 января, 12:50
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Париж
Великобритания
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"
6 января, 12:31
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж
5 января, 21:31
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
4 января, 17:30
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле
4 января, 16:22
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвке
4 января, 15:02
"Восстановление благоприятных экоусловий, защита биоресурсов, развитие рекреационного потенциала": РФ утвердила стратегию развития Приазовья

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Российское правительство утвердило "стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года", которая охватывает оккупированные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Центр противодействия дезинформации СНБО Украины отмечает, что эта стратегия является лишь пропагандой, поскольку Россия системно уничтожает природу региона, используя его как военную инфраструктуру.

"Восстановление благоприятных экоусловий, защита биоресурсов, развитие рекреационного потенциала": РФ утвердила стратегию развития Приазовья

российское правительство утвердило "стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в документе говорится о "восстановлении благоприятных экологических условий", защите биоресурсов Азовского моря и развитии рекреационного потенциала территорий Приазовья, которые включают оккупированные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

На самом деле эта "забота" носит исключительно декоративный характер. Именно Россия своими действиями системно уничтожает природу Приазовья, поскольку значительная часть прибрежной зоны используется как тыловая военная инфраструктура

- говорится в сообщении.

Указывается, что также окружающая среда региона страдает от обстрелов, пожаров, неконтролируемых сбросов отходов и полной бесхозяйственности оккупационных администраций, а для "восстановления экосистем" нужно, чтобы Россия прекратила войну.

Абсурдны и обещания о развитии туризма в то время, как россияне массово минируют побережье, превращают пляжи в фортификации, а отели и базы отдыха заселяют военными. Такие "курорты" могут гарантировать туристам разве что угрозу для жизни

- добавляют в ЦПД.

Там резюмируют, что российская "стратегия развития Приазовья" - это лишь продукт пропаганды и попытка замаскировать военную оккупацию под заботу.

Напомним

российские оккупационные власти намерены создать свалку вблизи Олешковских песков для разгрузки крымских свалок. Также оккупанты создают новые свалки на оккупированной Донетчине для обслуживания ростовской области РФ.

россияне уничтожили в Луганской области базу отдыха "Гражда", нанеся ущерб экологии на 249 млн грн
12.06.25, 16:26

Вадим Хлюдзинский

