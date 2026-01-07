"Восстановление благоприятных экоусловий, защита биоресурсов, развитие рекреационного потенциала": РФ утвердила стратегию развития Приазовья

российское правительство утвердило "стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в документе говорится о "восстановлении благоприятных экологических условий", защите биоресурсов Азовского моря и развитии рекреационного потенциала территорий Приазовья, которые включают оккупированные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

На самом деле эта "забота" носит исключительно декоративный характер. Именно Россия своими действиями системно уничтожает природу Приазовья, поскольку значительная часть прибрежной зоны используется как тыловая военная инфраструктура - говорится в сообщении.

Указывается, что также окружающая среда региона страдает от обстрелов, пожаров, неконтролируемых сбросов отходов и полной бесхозяйственности оккупационных администраций, а для "восстановления экосистем" нужно, чтобы Россия прекратила войну.

Абсурдны и обещания о развитии туризма в то время, как россияне массово минируют побережье, превращают пляжи в фортификации, а отели и базы отдыха заселяют военными. Такие "курорты" могут гарантировать туристам разве что угрозу для жизни - добавляют в ЦПД.

Там резюмируют, что российская "стратегия развития Приазовья" - это лишь продукт пропаганды и попытка замаскировать военную оккупацию под заботу.

Напомним

российские оккупационные власти намерены создать свалку вблизи Олешковских песков для разгрузки крымских свалок. Также оккупанты создают новые свалки на оккупированной Донетчине для обслуживания ростовской области РФ.

россияне уничтожили в Луганской области базу отдыха "Гражда", нанеся ущерб экологии на 249 млн грн