Вблизи южного берега Крыма зафиксировано масштабное нефтяное пятно и мертвые птицы
Киев • УНН
Вблизи Ялты зафиксировано масштабное нефтяное пятно и десятки мертвых птиц, покрытых мазутом. Оккупационные власти отрицают факт загрязнения, несмотря на спутниковые снимки.
Мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на спутниковые снимки сообщила о возникновении нефтяной пленки в акватории Черного моря вблизи Ялты. Загрязнение появилось внезапно: на снимках за 30 января четко видно пятно, хотя еще за день до этого поверхность моря оставалась чистой. Также очевидцы сообщают о десятках мертвых птиц на берегу. Об этом пишет УНН.
Детали
Ситуация на побережье свидетельствует о серьезных экологических последствиях: на территории санатория "Ай-Даниль" найдены мертвые птицы, перья которых полностью покрыты мазутом. Аналогичная картина наблюдается и в Ялте, в частности на пляже санатория "Курпаты". Местные жители публикуют кадры, на которых видны лужи и застывшие куски мазута на гальке, а также десятки погибших пернатых.
Умалчивание проблемы оккупационными властями
Несмотря на очевидные доказательства и данные космической съемки, оккупационная администрация Крыма отрицает факт катастрофы.
Представители местных властей заявляют об отсутствии новых выбросов нефтепродуктов на побережье, пытаясь скрыть масштабы загрязнения. Тем временем экологические активисты предполагают, что причиной появления пленки мог стать аварийный сброс с российского военного судна или танкера, который пытался скрытно пройти через акваторию.
