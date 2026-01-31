$42.850.00
11:48
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Вблизи южного берега Крыма зафиксировано масштабное нефтяное пятно и мертвые птицы

Киев

 • 16 просмотра

Вблизи Ялты зафиксировано масштабное нефтяное пятно и десятки мертвых птиц, покрытых мазутом. Оккупационные власти отрицают факт загрязнения, несмотря на спутниковые снимки.

Вблизи южного берега Крыма зафиксировано масштабное нефтяное пятно и мертвые птицы

Мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на спутниковые снимки сообщила о возникновении нефтяной пленки в акватории Черного моря вблизи Ялты. Загрязнение появилось внезапно: на снимках за 30 января четко видно пятно, хотя еще за день до этого поверхность моря оставалась чистой. Также очевидцы сообщают о десятках мертвых птиц на берегу. Об этом пишет УНН.

Детали

Ситуация на побережье свидетельствует о серьезных экологических последствиях: на территории санатория "Ай-Даниль" найдены мертвые птицы, перья которых полностью покрыты мазутом. Аналогичная картина наблюдается и в Ялте, в частности на пляже санатория "Курпаты". Местные жители публикуют кадры, на которых видны лужи и застывшие куски мазута на гальке, а также десятки погибших пернатых.

Умалчивание проблемы оккупационными властями

Несмотря на очевидные доказательства и данные космической съемки, оккупационная администрация Крыма отрицает факт катастрофы.

Представители местных властей заявляют об отсутствии новых выбросов нефтепродуктов на побережье, пытаясь скрыть масштабы загрязнения. Тем временем экологические активисты предполагают, что причиной появления пленки мог стать аварийный сброс с российского военного судна или танкера, который пытался скрытно пройти через акваторию.

Загрязнение Черного моря маслом после атаки рф может длиться годами - Greenpeace Украина31.12.25, 09:54 • 3789 просмотров

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
российская пропаганда
Животные
Война в Украине
Ялта
Крым