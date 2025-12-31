Загрязнение Черного моря маслом после атаки рф может длиться годами - Greenpeace Украина

Загрязнение подсолнечным маслом может сохраняться на дне Черного моря более 6 лет, заявили в Greenpeace Украина, пишет УНН.

Детали

"После российских атак 20 декабря в порту "Южный" вблизи Одессы были повреждены резервуары подсолнечного масла, что привело к значительному и потенциально разрушительному загрязнению моря. Свидетели сообщали, что масло быстро покрыло прилегающие территории и вскоре достигло Аджалыкского лимана. К сожалению, разлив не удалось вовремя удержать в пределах лимана; к 24 декабря масляные пятна достигли побережья в пределах Одессы", - сообщили в Greenpeace Украина.

От загрязнения, как отметили в организации, пострадали водоплавающие птицы; сообщалось о спасении примерно 300 птиц, которых передали в Одесский зоопарк для реабилитации.

Что это значит для дикой природы

По данным Greenpeace Украина, на начальных стадиях, пока пищевое масло еще жидкое, пятно остается на поверхности морской воды. "Такие пятна могут приводить к удушью животных и физическому загрязнению - подобно последствиям разливов нефти или нефтепродуктов (хотя при проглатывании подсолнечное масло и менее токсично). Замазываясь маслом, животные могут погибать от переохлаждения, обезвоживания, диареи, голода и удушья из-за закупорки ноздрей, горла или жабр", - говорится в сообщении.

Количество спасенных птиц в таких случаях, как отмечается, - это обычно лишь часть от всех пострадавших.

Чего ожидать

Как указали в Greenpeace Украина, обычно растительное масло разлагается быстрее, поскольку бактерии и грибы могут метаболизировать его легче, чем нефть и нефтепродукты. Однако скорость этого процесса зависит от температуры: при зимних температурах подсолнечное масло может загустеть и частично затвердеть, что замедляет разложение и продлевает физическое воздействие. Если оно будет разлагаться в море, этот процесс будет потреблять кислород из воды, что приведет к снижению уровня кислорода, доступного для рыб и другой водной фауны, отметили в организации.

"После полимеризации, окисления или смешивания с мусором растительные масла становятся плотнее воды. Они опускаются на морское дно и образуют слой на осадочных породах, который лишает кислорода придонные виды на определенное время. Этот процесс может ускоряться в соленой воде и при контакте с мелкими частицами, а также из-за частичного разложения (подобно жировым отложениям в канализации), поскольку жиры и масла застывают при низких температурах", - сообщили в Greenpeace Украина.

Как указали в Greenpeace Украина, "согласно данным NOAA, морской разлив подсолнечного масла, опускающийся на дно и образующий на дне корку и подобные бетону комки в песчаных отложениях, может сохраняться более 6 лет". "В то же время неполимеризованные растительные масла быстро и полностью биоразлагаются даже в анаэробных условиях (что возможно, если бы авария произошла летом). Следовательно, чтобы понять, чего ожидать, необходимо провести исследование и выяснить, произошла ли полимеризация", - указано в сообщении.

Что советуют делать

"Хотя крупные разливы пищевого масла не обладают такой токсичностью, как ископаемая нефть, они могут быть очень вредными и требуют такой же реакции, как и обычные разливы нефти. Мы не можем оценить, имели ли соответствующие украинские органы возможность для более эффективного и своевременного реагирования. И, безусловно, этой масштабной аварии не произошло бы, если бы не российские атаки. Впрочем, распространение загрязнения нужно останавливать как можно скорее, масло - максимально изъять, и обеспечить восстановление морской и прибрежной экосистемы. Сейчас украинские службы должны отдать приоритет не только ликвидации последствий этой аварии, но и подготовке к подобным авариям в будущем", - подчеркнули в Greenpeace Украина.

