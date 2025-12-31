Загрязнение Черного моря маслом после атаки рф может длиться годами - Greenpeace Украина

$42.390.17
Эксклюзив
07:11 • 1500 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 3916 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 19801 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 50363 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 36386 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 32172 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 30258 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21344 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19648 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24201 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Венесуэла начала закрывать нефтяные скважины из-за блокады США - Bloomberg30 декабря, 21:59 • 7718 просмотра
Польша требует расследовать дезинформацию в TikTok с призывами к выходу из ЕС30 декабря, 23:34 • 7320 просмотра
Одесса подверглась массированной атаке БПЛА: повреждена жилая и энергетическая инфраструктура, пострадали детиPhoto31 декабря, 01:06 • 21168 просмотра
В Германии ограбили банк на 30 миллионов евро во время рождественских праздников31 декабря, 01:42 • 13448 просмотра
ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом04:30 • 5074 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 43220 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 46461 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 41886 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 68751 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 66765 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Сергей Лысак
Олег Кипер
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Одесса
Польша
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 13970 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 50352 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 25249 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 36732 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 49987 просмотра
Отопление
Техника
Шахед-136
Нефть марки Brent
ТикТок

Загрязнение Черного моря маслом после атаки рф может длиться годами - Greenpeace Украина

Киев • УНН

 • 88 просмотра

После российских атак в порту «Южный» вблизи Одессы подсолнечное масло загрязнило побережье и Аджалыкский лиман. По данным Greenpeace Украина, загрязнение может сохраняться на дне моря более 6 лет, нанося вред дикой природе.

Загрязнение Черного моря маслом после атаки рф может длиться годами - Greenpeace Украина

Загрязнение подсолнечным маслом может сохраняться на дне Черного моря более 6 лет, заявили в Greenpeace Украина, пишет УНН.

Детали

"После российских атак 20 декабря в порту "Южный" вблизи Одессы были повреждены резервуары подсолнечного масла, что привело к значительному и потенциально разрушительному загрязнению моря. Свидетели сообщали, что масло быстро покрыло прилегающие территории и вскоре достигло Аджалыкского лимана. К сожалению, разлив не удалось вовремя удержать в пределах лимана; к 24 декабря масляные пятна достигли побережья в пределах Одессы", - сообщили в Greenpeace Украина.

От загрязнения, как отметили в организации, пострадали водоплавающие птицы; сообщалось о спасении примерно 300 птиц, которых передали в Одесский зоопарк для реабилитации.

Что это значит для дикой природы

По данным Greenpeace Украина, на начальных стадиях, пока пищевое масло еще жидкое, пятно остается на поверхности морской воды. "Такие пятна могут приводить к удушью животных и физическому загрязнению - подобно последствиям разливов нефти или нефтепродуктов (хотя при проглатывании подсолнечное масло и менее токсично). Замазываясь маслом, животные могут погибать от переохлаждения, обезвоживания, диареи, голода и удушья из-за закупорки ноздрей, горла или жабр", - говорится в сообщении.

Количество спасенных птиц в таких случаях, как отмечается, - это обычно лишь часть от всех пострадавших.

Чего ожидать

Как указали в Greenpeace Украина, обычно растительное масло разлагается быстрее, поскольку бактерии и грибы могут метаболизировать его легче, чем нефть и нефтепродукты. Однако скорость этого процесса зависит от температуры: при зимних температурах подсолнечное масло может загустеть и частично затвердеть, что замедляет разложение и продлевает физическое воздействие. Если оно будет разлагаться в море, этот процесс будет потреблять кислород из воды, что приведет к снижению уровня кислорода, доступного для рыб и другой водной фауны, отметили в организации.

"После полимеризации, окисления или смешивания с мусором растительные масла становятся плотнее воды. Они опускаются на морское дно и образуют слой на осадочных породах, который лишает кислорода придонные виды на определенное время. Этот процесс может ускоряться в соленой воде и при контакте с мелкими частицами, а также из-за частичного разложения (подобно жировым отложениям в канализации), поскольку жиры и масла застывают при низких температурах", - сообщили в Greenpeace Украина.

Как указали в Greenpeace Украина, "согласно данным NOAA, морской разлив подсолнечного масла, опускающийся на дно и образующий на дне корку и подобные бетону комки в песчаных отложениях, может сохраняться более 6 лет". "В то же время неполимеризованные растительные масла быстро и полностью биоразлагаются даже в анаэробных условиях (что возможно, если бы авария произошла летом). Следовательно, чтобы понять, чего ожидать, необходимо провести исследование и выяснить, произошла ли полимеризация", - указано в сообщении.

Что советуют делать

"Хотя крупные разливы пищевого масла не обладают такой токсичностью, как ископаемая нефть, они могут быть очень вредными и требуют такой же реакции, как и обычные разливы нефти. Мы не можем оценить, имели ли соответствующие украинские органы возможность для более эффективного и своевременного реагирования. И, безусловно, этой масштабной аварии не произошло бы, если бы не российские атаки. Впрочем, распространение загрязнения нужно останавливать как можно скорее, масло - максимально изъять, и обеспечить восстановление морской и прибрежной экосистемы. Сейчас украинские службы должны отдать приоритет не только ликвидации последствий этой аварии, но и подготовке к подобным авариям в будущем", - подчеркнули в Greenpeace Украина.

Маслянистые пятна в море в Одессе появились после утечки масла из-за атаки рф: показали последствия24.12.25, 12:00 • 3910 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Животные
Война в Украине
Грибы
Черное море
Украина
Одесса