Забруднення Чорного моря олією після атаки рф може тривати роками - Greenpeace Україна

Забруднення соняшниковою олією може зберігатися на дні Чорного моря понад 6 років, заявили у Greenpeace Україна, пише УНН.

Деталі

"Після російських атак 20 грудня в порту "Південний" поблизу Одеси були пошкоджені резервуари соняшникової олії, що спричинило значне та потенційно руйнівне забруднення моря. Свідки повідомляли, що олія швидко вкрила прилеглі території та незабаром досягла Аджалицького лиману. На жаль, вилив не вдалося вчасно втримати в межах лиману; до 24 грудня олійні плями досягли узбережжя в межах Одеси", - повідомили в Greenpeace Україна.

Від забруднення, як зазначили в організації, постраждали водоплавні птахи; повідомлялося про порятунок приблизно 300 птахів, яких передали до Одеського зоопарку для реабілітації.

Що це означає для дикої природи

За даними Greenpeace Україна, на початкових стадіях, поки харчова олія ще рідка, пляма залишається на поверхні морської води. "Такі плями можуть призводити до задухи тварин і фізичного забруднення - подібно до наслідків розливів нафти чи нафтопродуктів (хоч при ковтанні соняшникова олія і менш токсична). Замащуючись олією, тварини можуть гинути від переохолодження, зневоднення, діареї, голоду та задухи через закупорку ніздрів, горла або зябер", - ідеться у повідомленні.

Кількість врятованих птахів за таких випадків, як зазначається, - це зазвичай лише частина від усіх постраждалих.

Чого очікувати

Як вказали у Greenpeace Україна, зазвичай рослинна олія розкладається швидше, оскільки бактерії та гриби можуть метаболізувати її легше, ніж нафту і нафтопродукти. Однак швидкість цього процесу залежить від температури: за зимових температур соняшникова олія може загуснути та частково затвердіти, що сповільнює розкладання та подовжує фізичний вплив. Якщо вона розкладатиметься в морі, цей процес споживатиме кисень з води, що призведе до зниження рівня кисню, доступного для риб та іншої водної фауни, зазначили в організації.

"Після полімеризації, окислення або змішування зі сміттям рослинні олії стають щільнішими за воду. Вони опускаються на морське дно і утворюють шар на осадових породах, який позбавляє кисню придонні види на певний час. Цей процес може прискорюватися у солоній воді і при контакті з дрібними частинками, а також через часткове розкладання (подібно до жирових відкладень у каналізації), оскільки жири та олії застигають за низьких температур", - повідомили в Greenpeace Україна.

Як вказали у Greenpeace Україна, "згідно з даними NOAA, морський розлив соняшникової олії, що опускається на дно і утворює на дні кірку та подібні до бетону грудки в піщаних відкладеннях, може зберігатися понад 6 років". "Водночас неполімеризовані рослинні олії швидко і повністю біорозкладаються навіть в анаеробних умовах (що можливо, якби аварія трапилася влітку). Отже, щоб зрозуміти, чого очікувати, необхідно провести дослідження і з’ясувати, чи відбулася полімеризація", - вказано у повідомленні.

Що радять робити

"Хоча великі розливи харчової олії не мають такої токсичності, як викопна нафта, вони можуть бути дуже шкідливими та потребують такої ж реакції як і звичайні розливи нафти. Ми не можемо оцінити, чи мали відповідні українські органи можливість для більш ефективного та своєчасного реагування. І, безумовно, цієї масштабної аварії не сталося б, якби не російські атаки. Утім, поширення забруднення треба зупиняти якомога швидше, олію - максимально вилучити, і забезпечити відновлення морської та прибережної екосистеми. Наразі українські служби мають надати пріоритет не лише ліквідації наслідків цієї аварії, а й підготовці до подібних аварій у майбутньому", - наголосили в Greenpeace Україна.

