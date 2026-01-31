$42.850.00
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 5252 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 7736 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 7328 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
10:00 • 10450 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 7576 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 23190 перегляди
Україна та росія наблизилися "дуже близько до угоди" - Трамп
30 січня, 18:30 • 42290 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
30 січня, 18:21 • 45262 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи
30 січня, 17:20 • 28888 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Поблизу південного берега Криму зафіксовано масштабну нафтову пляму та мертвих птахів

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Поблизу Ялти зафіксовано масштабну нафтову пляму та десятки мертвих птахів, вкритих мазутом. Окупаційна влада заперечує факт забруднення, попри супутникові знімки.

Поблизу південного берега Криму зафіксовано масштабну нафтову пляму та мертвих птахів

Моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на супутникові знімки повідомила про виникнення нафтової плівки в акваторії Чорного моря поблизу Ялти. Забруднення з'явилося раптово: на знімках за 30 січня чітко видно пляму, хоча ще за день до цього поверхня моря залишалася чистою. Також очевидці повідомляють про десятки мертвих птахів на березі. Про це пише УНН.

Деталі

Ситуація на узбережжі свідчить про серйозні екологічні наслідки: на території санаторію "Ай-Даніль" знайдено мертвих птахів, пір'я яких повністю вкрите мазутом. Аналогічна картина спостерігається і в Ялті, зокрема на пляжі санаторію "Курпати". Місцеві мешканці публікують кадри, на яких видно калюжі та застиглі шматки мазуту на гальці, а також десятки загиблих пернатих.

Замовчування проблеми окупаційною владою

Попри очевидні докази та дані космічної зйомки, окупаційна адміністрація Криму заперечує факт катастрофи.

Представники місцевої влади заявляють про відсутність нових викидів нафтопродуктів на побережжя, намагаючись приховати масштаби забруднення. Тим часом екологічні активісти припускають, що причиною появи плівки міг стати аварійний скид з російського військового судна або танкера, який намагався приховано пройти через акваторію.

Забруднення Чорного моря олією після атаки рф може тривати роками - Greenpeace Україна31.12.25, 09:54 • 3789 переглядiв

Степан Гафтко

Погода та довкілля
російська пропаганда
Тварини
Війна в Україні
Ялта
Крим