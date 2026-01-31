Поблизу південного берега Криму зафіксовано масштабну нафтову пляму та мертвих птахів
Поблизу Ялти зафіксовано масштабну нафтову пляму та десятки мертвих птахів, вкритих мазутом. Окупаційна влада заперечує факт забруднення, попри супутникові знімки.
Моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на супутникові знімки повідомила про виникнення нафтової плівки в акваторії Чорного моря поблизу Ялти. Забруднення з'явилося раптово: на знімках за 30 січня чітко видно пляму, хоча ще за день до цього поверхня моря залишалася чистою. Також очевидці повідомляють про десятки мертвих птахів на березі. Про це пише УНН.
Деталі
Ситуація на узбережжі свідчить про серйозні екологічні наслідки: на території санаторію "Ай-Даніль" знайдено мертвих птахів, пір'я яких повністю вкрите мазутом. Аналогічна картина спостерігається і в Ялті, зокрема на пляжі санаторію "Курпати". Місцеві мешканці публікують кадри, на яких видно калюжі та застиглі шматки мазуту на гальці, а також десятки загиблих пернатих.
Замовчування проблеми окупаційною владою
Попри очевидні докази та дані космічної зйомки, окупаційна адміністрація Криму заперечує факт катастрофи.
Представники місцевої влади заявляють про відсутність нових викидів нафтопродуктів на побережжя, намагаючись приховати масштаби забруднення. Тим часом екологічні активісти припускають, що причиною появи плівки міг стати аварійний скид з російського військового судна або танкера, який намагався приховано пройти через акваторію.
