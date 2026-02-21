Масштабные лесные пожары в Австралии вынуждают власти объявить срочную эвакуацию в одном из штатов
Киев • УНН
Власти австралийского штата Виктория объявили наивысший уровень чрезвычайной ситуации из-за неконтролируемого лесного пожара. Жителям поселения A1 приказано немедленно покинуть опасную зону.
Власти австралийского штата Виктория в субботу объявили наивысший уровень чрезвычайной ситуации из-за неконтролируемого лесного пожара, угрожающего отдаленному шахтерскому поселению A1 в регионе Гаффниз-Крик. Служба чрезвычайных ситуаций призвала жителей немедленно покинуть опасную зону. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Поселение A1, основанное еще в 1860-х годах как место добычи золота, сегодня является популярным туристическим центром, однако сейчас оно оказалось под прямой угрозой уничтожения. Пожарные отмечают, что из-за сложного ландшафта борьба с огнем на земле почти невозможна, поэтому основные усилия сосредоточены на авиационной поддержке.
Чили охватили масштабные лесные пожары: по меньшей мере 18 погибших, объявлено чрезвычайное положение19.01.26, 03:53 • 4862 просмотра
Помимо основного пожара, в штате зафиксировано еще три очага возгорания, которые находятся на втором уровне опасности "наблюдение и действия".
Немедленный уход – самый безопасный вариант, пока обстоятельства не стали слишком опасными
Сравнение с катастрофой "Черного лета"
Текущая ситуация в штате Виктория вызывает серьезное беспокойство, поскольку интенсивность огня напоминает события января, когда тысячи спасателей пытались сдержать стихию на юго-востоке Австралии.
Специалисты отмечают, что сезон 2025-2026 годов стал самым тяжелым со времен пожаров "Черного лета" 2019-2020 годов, которые выжгли огромные территории и привели к многочисленным жертвам. Местные власти призывают граждан строго соблюдать инструкции и не выезжать в лесные массивы для отдыха, пока ситуация не стабилизируется.
Дым от лесных пожаров уносит более 24 тысяч жизней в США ежегодно: новое исследование05.02.26, 04:01 • 4609 просмотров