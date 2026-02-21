Масштабные лесные пожары в Австралии вынуждают власти объявить срочную эвакуацию в одном из штатов

Фото: Matthew Abbott

Власти австралийского штата Виктория в субботу объявили наивысший уровень чрезвычайной ситуации из-за неконтролируемого лесного пожара, угрожающего отдаленному шахтерскому поселению A1 в регионе Гаффниз-Крик. Служба чрезвычайных ситуаций призвала жителей немедленно покинуть опасную зону. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Поселение A1, основанное еще в 1860-х годах как место добычи золота, сегодня является популярным туристическим центром, однако сейчас оно оказалось под прямой угрозой уничтожения. Пожарные отмечают, что из-за сложного ландшафта борьба с огнем на земле почти невозможна, поэтому основные усилия сосредоточены на авиационной поддержке.

Помимо основного пожара, в штате зафиксировано еще три очага возгорания, которые находятся на втором уровне опасности "наблюдение и действия".

Немедленный уход – самый безопасный вариант, пока обстоятельства не стали слишком опасными – говорится в официальном сообщении на веб-сайте службы чрезвычайных ситуаций штата Виктория.

Сравнение с катастрофой "Черного лета"

Текущая ситуация в штате Виктория вызывает серьезное беспокойство, поскольку интенсивность огня напоминает события января, когда тысячи спасателей пытались сдержать стихию на юго-востоке Австралии.

Специалисты отмечают, что сезон 2025-2026 годов стал самым тяжелым со времен пожаров "Черного лета" 2019-2020 годов, которые выжгли огромные территории и привели к многочисленным жертвам. Местные власти призывают граждан строго соблюдать инструкции и не выезжать в лесные массивы для отдыха, пока ситуация не стабилизируется.

