Западные страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с россией. Такое мнение высказала официальный представитель мид рф мария захарова, сообщает УНН.

Детали

Она вспомнила о подписанном в Минске 12 февраля 2015 года "Комплексе мер", который, по ее словам, носил бессрочный характер и "содержал предметные договоренности об окончательном урегулировании внутриукраинского конфликта между Киевом, Донецком и Луганском".

В августе 2022 года теперь уже бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов признался, что тогда Киев ничего и не собирался выполнять, сосредоточившись на "мощной подготовке к войне с россией" - сказала захарова.

Она отметила, что, "как выяснилось позже, в подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж".

"В 2022 году бывшая канцлер ФРГ А.Меркель и экс-президент Франции Ф.Олланд заявили, что выполнять Минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению "проблемы Донбасса" силовым путем", - резюмировала российская дипломат.

"Это салфетка. Для сморкания": у Макрона с юмором ответили на фейк рф о наркотиках во время поездки в Киев