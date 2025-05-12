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Запад стремится к 30-дневному перемирию, чтобы дать Киеву передышку - захарова

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Захарова заявила, что Запад добивается перемирия на 30 дней, чтобы Киев восстановил военный потенциал. Она упомянула "минские соглашения", которые, по ее словам, Киев не собирался выполнять.

Запад стремится к 30-дневному перемирию, чтобы дать Киеву передышку - захарова

Западные страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с россией. Такое мнение высказала официальный представитель мид рф мария захарова, сообщает УНН.

Детали

Она вспомнила о подписанном в Минске 12 февраля 2015 года "Комплексе мер", который, по ее словам, носил бессрочный характер и "содержал предметные договоренности об окончательном урегулировании внутриукраинского конфликта между Киевом, Донецком и Луганском".

В августе 2022 года теперь уже бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов признался, что тогда Киев ничего и не собирался выполнять, сосредоточившись на "мощной подготовке к войне с россией"

- сказала захарова.

Она отметила, что, "как выяснилось позже, в подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж".

"В 2022 году бывшая канцлер ФРГ А.Меркель и экс-президент Франции Ф.Олланд заявили, что выполнять Минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению "проблемы Донбасса" силовым путем", - резюмировала российская дипломат.

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