Запад стремится к 30-дневному перемирию, чтобы дать Киеву передышку - захарова
Киев • УНН
Захарова заявила, что Запад добивается перемирия на 30 дней, чтобы Киев восстановил военный потенциал. Она упомянула "минские соглашения", которые, по ее словам, Киев не собирался выполнять.
Западные страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с россией. Такое мнение высказала официальный представитель мид рф мария захарова, сообщает УНН.
Детали
Она вспомнила о подписанном в Минске 12 февраля 2015 года "Комплексе мер", который, по ее словам, носил бессрочный характер и "содержал предметные договоренности об окончательном урегулировании внутриукраинского конфликта между Киевом, Донецком и Луганском".
В августе 2022 года теперь уже бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов признался, что тогда Киев ничего и не собирался выполнять, сосредоточившись на "мощной подготовке к войне с россией"
Она отметила, что, "как выяснилось позже, в подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж".
"В 2022 году бывшая канцлер ФРГ А.Меркель и экс-президент Франции Ф.Олланд заявили, что выполнять Минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению "проблемы Донбасса" силовым путем", - резюмировала российская дипломат.
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