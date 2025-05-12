Західні країни домагаються 30-денного перемир'я, щоб дати Києву перепочинок для відновлення військового потенціалу та продовження протистояння з росією. Таку думку висловила офіційний представник мзс рф марія захарова, повідомляє УНН.

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Вона згадала про підписаний у Мінську 12 лютого 2015 року "Комплекс заходів", який, за її словами, мав безстроковий характер і "містив предметні домовленості про остаточне врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту між Києвом, Донецьком та Луганськом".

У серпні 2022 року тепер уже колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України Данилов зізнався, що тоді Київ нічого й не збирався виконувати, зосередившись на "потужній підготовці до війни з росією" - сказала захарова.

Вона зазначила, що, "як з'ясувалося пізніше, у підготовці до цієї війни Києву допомагали Берлін та Париж".

"2022 року колишня канцлер ФРН А.Меркель та екс-президент Франції Ф.Олланд заявили, що виконувати Мінські угоди ніхто не планував, а самі угоди були потрібні, щоб виграти час для підготовки України до вирішення "проблеми Донбасу" силовим шляхом", - резюмувала російська дипломат.

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