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Захід прагне 30-денного перемир'я, щоб дати Києву перепочинок - захарова

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Захарова заявила, що Захід домагається перемир'я на 30 днів, щоб Київ відновив військовий потенціал. Вона згадала "мінські угоди", які, за її словами, Київ не збирався виконувати.

Захід прагне 30-денного перемир'я, щоб дати Києву перепочинок - захарова

Західні країни домагаються 30-денного перемир'я, щоб дати Києву перепочинок для відновлення військового потенціалу та продовження протистояння з росією. Таку думку висловила офіційний представник мзс рф марія захарова, повідомляє УНН.

Деталі

Вона згадала про підписаний у Мінську 12 лютого 2015 року "Комплекс заходів", який, за її словами, мав безстроковий характер і "містив предметні домовленості про остаточне врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту між Києвом, Донецьком та Луганськом".

У серпні 2022 року тепер уже колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України Данилов зізнався, що тоді Київ нічого й не збирався виконувати, зосередившись на "потужній підготовці до війни з росією"

- сказала захарова.

Вона зазначила, що, "як з'ясувалося пізніше, у підготовці до цієї війни Києву допомагали Берлін та Париж".

"2022 року колишня канцлер ФРН А.Меркель та екс-президент Франції Ф.Олланд заявили, що виконувати Мінські угоди ніхто не планував, а самі угоди були потрібні, щоб виграти час для підготовки України до вирішення "проблеми Донбасу" силовим шляхом", - резюмувала російська дипломат.

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