"Це серветка. Для сморкання": у Макрона з гумором відповіли на фейк рф про наркотики під час поїздки до Києва
Київ • УНН
Офіс президента Франції спростував фейк рф про вживання наркотиків Макроном та іншими лідерами, опублікувавши фото серветки та заявивши про єдність Європи.
З'явилась реакція Офісу президента Франції на фейк, розповсюджений росією після поїздки президента країни Емманюеля Макрона та інших європейських лідерів до Києва. Про це повідомляє УНН.
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Як відомо, офіційний представник мзс рф марія захарова запідозрила Макрона, а також лідерів Німеччини та Великої Британії у вживанні наркотиків.
У відповідь у Єлисейському палаці оприлюднили допис із двома фото з вагона поїзда, яким європейські лідери 10 травня їхали до столиці України.
"Це серветка. Для сморкання", - йдеться у підписі до першого фото.
"Це європейська єдність. Для побудови миру", - зазначається у підписі до другого фото.
Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить настільки далеко, що робить просту серветку схожою на наркотики. Ці фейкові новини поширюють вороги Франції як за кордоном, так і вдома. Ми повинні бути пильними щодо маніпуляцій
Відповіді представників мзс рф на цей пост наразі немає.
Нагадаємо
10 травня у Києві президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським. Згодом лідери заявили про готовність до повного припинення вогню з боку України щонайменше на 30 днів та виступили з відповідним закликом до російського диктатора володимира путіна.
МЗС: путін навряд чи приїде на переговори до Зеленського в Стамбул11.05.25, 21:35 • 5860 переглядiв