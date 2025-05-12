"Це серветка. Для сморкання": у Макрона з гумором відповіли на фейк рф про наркотики під час поїздки до Києва

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Ми очікуємо припинення вогню і особисто чекатиму на путіна в Туреччині - Зеленський
11 травня, 17:14 • 25681 перегляди

Ми очікуємо припинення вогню і особисто чекатиму на путіна в Туреччині - Зеленський

11 травня, 05:32 • 51559 перегляди

Трамп зробив заяву після відмови путіна почати перемир'я з 12 травня: подробиці

10 травня, 14:21 • 71879 перегляди

Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

10 травня, 10:49 • 90130 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

9 травня, 18:38 • 80340 перегляди

Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню

9 травня, 18:26 • 103397 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 16:40 • 61308 перегляди

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС

Ексклюзив
9 травня, 15:09 • 72274 перегляди

Як працює система IMEI, хто може перевірити свій телефон та чому лише технічних рішень замало для боротьби з "сірим" ринком - коментар експерта

9 травня, 14:28 • 75866 перегляди

Зеленський анонсував завтра в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих"

9 травня, 13:51 • 64806 перегляди

Інфляція прискорилася до 15,1%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти, яйця подешевшали

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
71%
749мм
Популярнi новини

МЗС: путін навряд чи приїде на переговори до Зеленського в Стамбул

11 травня, 18:35 • 5796 перегляди

Як передати номерний знак авто при перереєстрації: інструкція від МВС

11 травня, 18:58 • 7886 перегляди

Пожежа у варшавському ТЦ була підпалом, замовленим росією - Туск

11 травня, 20:30 • 3496 перегляди

У рильську курської області уражено оперативний штаб зс рф - ЗМІ

23:48 • 9256 перегляди

У Києві рятувальники винесли з палаючої квартири кота та собаку

01:19 • 2746 перегляди
Публікації

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

10 травня, 06:30 • 51330 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 159537 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

9 травня, 10:28 • 169545 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

9 травня, 07:57 • 151220 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 211539 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Дональд Туск

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Франція

Реклама
УНН Lite

Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" з новонародженою донькою

11 травня, 12:16 • 14777 перегляди

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 23278 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 103397 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 53155 перегляди

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор

9 травня, 15:21 • 59685 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Шахед-136

M142 HIMARS

M270 (РСЗВ)

IRIS-T

"Це серветка. Для сморкання": у Макрона з гумором відповіли на фейк рф про наркотики під час поїздки до Києва

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

Офіс президента Франції спростував фейк рф про вживання наркотиків Макроном та іншими лідерами, опублікувавши фото серветки та заявивши про єдність Європи.

"Це серветка. Для сморкання": у Макрона з гумором відповіли на фейк рф про наркотики під час поїздки до Києва

З'явилась реакція Офісу президента Франції на фейк, розповсюджений росією після поїздки президента країни Емманюеля Макрона та інших європейських лідерів до Києва. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Як відомо, офіційний представник мзс рф марія захарова запідозрила Макрона, а також лідерів Німеччини та Великої Британії у вживанні наркотиків.

У відповідь у Єлисейському палаці оприлюднили допис із двома фото з вагона поїзда, яким європейські лідери 10 травня їхали до столиці України.

"Це серветка. Для сморкання", - йдеться у підписі до першого фото.

"Це європейська єдність. Для побудови миру", - зазначається у підписі до другого фото.

Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить настільки далеко, що робить просту серветку схожою на наркотики. Ці фейкові новини поширюють вороги Франції як за кордоном, так і вдома. Ми повинні бути пильними щодо маніпуляцій

- резюмували в Офісі президента Франції.

Відповіді представників мзс рф на цей пост наразі немає.

Нагадаємо

10 травня у Києві президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським. Згодом лідери заявили про готовність до повного припинення вогню з боку України щонайменше на 30 днів та виступили з відповідним закликом до російського диктатора володимира путіна.

МЗС: путін навряд чи приїде на переговори до Зеленського в Стамбул11.05.25, 21:35 • 5860 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Кейр Стармер
Фрідріх Мерц
Еммануель Макрон
Франція
Сполучене Королівство
Німеччина
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Київ
Польща
Brent
$64.25
Bitcoin
$104,092.80
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,287.55
Ethereum
$2,519.27