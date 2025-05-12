"Это салфетка. Для сморкания": у Макрона с юмором ответили на фейк рф о наркотиках во время поездки в Киев

Появилась реакция Офиса президента Франции на фейк, распространенный россией после поездки президента страны Эмманюэля Макрона и других европейских лидеров в Киев. Об этом сообщает УНН.

Как известно, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заподозрила Макрона, а также лидеров Германии и Великобритании в употреблении наркотиков.

В ответ в Елисейском дворце обнародовали сообщение с двумя фото из вагона поезда, которым европейские лидеры 10 мая ехали в столицу Украины.

"Это салфетка. Для сморкания", - говорится в подписи к первому фото.

"Это европейское единство. Для построения мира", - отмечается в подписи ко второму фото.

Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что делает простую салфетку похожей на наркотики. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и дома. Мы должны быть бдительными в отношении манипуляций