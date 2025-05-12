"Это салфетка. Для сморкания": у Макрона с юмором ответили на фейк рф о наркотиках во время поездки в Киев

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский
11 мая, 17:14 • 24965 просмотра

Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский

11 мая, 05:32 • 49936 просмотра

Трамп сделал заявление после отказа путина начать перемирие с 12 мая: подробности

10 мая, 14:21 • 70916 просмотра

Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия

10 мая, 10:49 • 89128 просмотра

Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

9 мая, 18:38 • 79630 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

9 мая, 18:26 • 102917 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 16:40 • 61085 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
9 мая, 15:09 • 72250 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

9 мая, 14:28 • 75815 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

9 мая, 13:51 • 64798 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
71%
749мм
Популярные новости

Украина полностью поддерживает призыв Трампа к полному и безусловному прекращению огня - Маркарова

11 мая, 17:54 • 5290 просмотра

ХАМАС ведет переговоры с США о прекращении огня в Газе и гумпомощи - Reuters

11 мая, 18:11 • 3152 просмотра

МИД: путин вряд ли приедет на переговоры к Зеленскому в Стамбул

11 мая, 18:35 • 4266 просмотра

Як передати номерний знак авто при перереєстрації: інструкція від МВС

11 мая, 18:58 • 6276 просмотра

В Рыльске Курской области поражен оперативный штаб ВС РФ - СМИ

23:48 • 7616 просмотра
публикации

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 50643 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 158917 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 169016 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 150722 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 211072 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Дональд Туск

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Франция

Реклама
УНН Lite

Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью

11 мая, 12:16 • 14510 просмотра

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 23048 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 102917 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 52960 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

9 мая, 15:21 • 59498 просмотра
Актуальное

YouTube

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

Rockwell B-1 Lancer

"Это салфетка. Для сморкания": у Макрона с юмором ответили на фейк рф о наркотиках во время поездки в Киев

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Офис президента Франции опроверг фейк рф об употреблении наркотиков Макроном и другими лидерами, опубликовав фото салфетки и заявив о единстве Европы.

"Это салфетка. Для сморкания": у Макрона с юмором ответили на фейк рф о наркотиках во время поездки в Киев

Появилась реакция Офиса президента Франции на фейк, распространенный россией после поездки президента страны Эмманюэля Макрона и других европейских лидеров в Киев. Об этом сообщает УНН.

Детали

Как известно, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заподозрила Макрона, а также лидеров Германии и Великобритании в употреблении наркотиков.

В ответ в Елисейском дворце обнародовали сообщение с двумя фото из вагона поезда, которым европейские лидеры 10 мая ехали в столицу Украины.

"Это салфетка. Для сморкания", - говорится в подписи к первому фото.

"Это европейское единство. Для построения мира", - отмечается в подписи ко второму фото.

Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что делает простую салфетку похожей на наркотики. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и дома. Мы должны быть бдительными в отношении манипуляций

- резюмировали в Офисе президента Франции.

Ответа представителей МИД РФ на этот пост пока нет.

Напомним

10 мая в Киеве президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Впоследствии лидеры заявили о готовности к полному прекращению огня со стороны Украины не менее чем на 30 дней и выступили с соответствующим призывом к российскому диктатору Владимиру Путину.

МИД: путин вряд ли приедет на переговоры к Зеленскому в Стамбул11.05.25, 21:35 • 4362 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эммануэль Макрон
Франция
Великобритания
Германия
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Киев
Польша
Brent
$64.21
Bitcoin
$103,880.40
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,275.44
Ethereum
$2,520.82