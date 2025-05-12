"Это салфетка. Для сморкания": у Макрона с юмором ответили на фейк рф о наркотиках во время поездки в Киев
Киев • УНН
Офис президента Франции опроверг фейк рф об употреблении наркотиков Макроном и другими лидерами, опубликовав фото салфетки и заявив о единстве Европы.
Появилась реакция Офиса президента Франции на фейк, распространенный россией после поездки президента страны Эмманюэля Макрона и других европейских лидеров в Киев. Об этом сообщает УНН.
Детали
Как известно, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заподозрила Макрона, а также лидеров Германии и Великобритании в употреблении наркотиков.
В ответ в Елисейском дворце обнародовали сообщение с двумя фото из вагона поезда, которым европейские лидеры 10 мая ехали в столицу Украины.
"Это салфетка. Для сморкания", - говорится в подписи к первому фото.
"Это европейское единство. Для построения мира", - отмечается в подписи ко второму фото.
Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что делает простую салфетку похожей на наркотики. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и дома. Мы должны быть бдительными в отношении манипуляций
Ответа представителей МИД РФ на этот пост пока нет.
Напомним
10 мая в Киеве президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Впоследствии лидеры заявили о готовности к полному прекращению огня со стороны Украины не менее чем на 30 дней и выступили с соответствующим призывом к российскому диктатору Владимиру Путину.
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