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Таможенная политика Трампа приведет к инфляции и замедлит рост экономики США – ФРС

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Адриана Куглер заявила, что таможенная политика Трампа приведет к увеличению инфляции и замедлению экономического роста. Даже соглашение с Китаем не снимет рисков.

Таможенная политика Трампа приведет к инфляции и замедлит рост экономики США – ФРС

Глава Федеральной резервной системы США Адриана Куглер заявила, что таможенная политика администрации Трампа, вероятно, приведет к повышению инфляции и негативно повлияет на экономический рост, даже с учетом недавно достигнутой договоренности с Китаем приостановить взаимное повышение пошлин на 90 дней. Об этом сообщает Forbes, пишет УНН.

Торговая политика развивается и, вероятно, будет продолжать меняться, как это было достигнуто в контексте переговоров с Китаем. Тем не менее, похоже, что она уже привела к значительному экономическому влиянию, даже если тарифы останутся близкими к объявленным пока уровням

- сказала Куглер.

Детали

Куглер подчеркнула, что средние таможенные ставки в США все еще намного выше, чем были много десятилетий до решений президента США Дональда Трампа.

Если тарифы останутся значительно выше, по сравнению с началом года, пессимистический прогноз, вероятно, будет верен для экономики США. Последствия будут включать увеличение инфляции и замедление экономического роста страны. Поскольку инфляция и занятость потенциально будут двигаться в противоположных направлениях в будущем, я внимательно буду следить за развитием событий, рассматривая будущий путь регулирования

 - добавила она.

Куглер также заявила, что временное соглашение между США и Китаем представляет собой "улучшение", но пошлины между двумя странами "все еще достаточно высоки".

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На прошлой неделе ФРС оставила базовую процентную ставку центрального банка неизменной уже третье заседание подряд. Куглер заявила, что поддерживает это решение, учитывая риски роста инфляции, а также потому, что считает позицию ФРС несколько ограничительной для экономики США.

Напомним

США и Китай договорились временно снизить пошлины на товары друг друга. Это сделано для смягчения торговой напряженности и предоставления времени для урегулирования споров.

Лилия Набока

Лилия Набока

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