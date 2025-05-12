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Митна політика Трампа призведе до інфляції та сповільнить зростання економіки США - ФРС

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Адріана Куглер заявила, що митна політика Трампа призведе до збільшення інфляції та сповільнення економічного зростання. Навіть угода з Китаєм не зніме ризиків.

Митна політика Трампа призведе до інфляції та сповільнить зростання економіки США - ФРС

Глава Федеральної резервної система США Адріана Куглер заявила, що митна політика адміністрації Трампа, ймовірно, призведе до підвищення інфляції та негативно вплине на економічне зростання, навіть з урахуванням нещодавно досягнутої домовленості з Китаєм призупинити взаємне підвищення мит на 90 днів. Про це повідомляє Forbes, пише УНН.

Торговельна політика розвивається і, ймовірно, продовжуватиме змінюватися, як це було досягнуто у контексті перемовин з Китаєм. Тим не менш, схоже, що вона вже призвела до значного економічного впливу, навіть якщо тарифи залишаться близькими до оголошених наразі рівнів

- сказала Куглер.

Деталі

Куглер наголосила, що середні митні ставки в США все ще набагато вищі, ніж були багато десятиліть до рішень президента США Дональда Трампа.

Якщо тарифи залишаться значно вищими, порівняно з початком року, песимістичний прогноз, ймовірно, буде вірним для економіки США. Наслідки включатимуть збільшення інфляції та сповільнення економічного зростання країни. Оскільки інфляція та зайнятість потенційно рухатимуться в протилежних напрямках у майбутньому, я уважно стежитиму за розвитком подій, розглядаючи майбутній шлях регулювання

 - додала вона.

Куглер також заявила, що тимчасова угода між США та Китаєм являє собою "покращення", але мита між двома країнами "все ще досить високі".

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Минулого тижня ФРС залишила базову процентну ставку центрального банку незмінною вже третє засідання поспіль. Куглер заявила, що підтримує це рішення, враховуючи ризики зростання інфляції, а також тому, що вважає позицію ФРС дещо обмежувальною для економіки США.

Нагадаємо

США та Китай домовилися тимчасово знизити мита на товари один одного. Це зроблено для пом'якшення торгової напруженості та надання часу для врегулювання спорів.

Лілія Набока

Лілія Набока

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