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США втрачають популярність після повернення Трампа на тлі посилення іміджу Китаю - дослідження

Київ • УНН

 • 3418 перегляди

Дослідження показало різке зниження авторитету США, особливо в ЄС, після повернення Трампа. Китай вперше обігнав США за глобальними позиціями.

США втрачають популярність після повернення Трампа на тлі посилення іміджу Китаю - дослідження

Популярність США у світі впала після повернення Дональда Трампа у президентське крісло. Світ розділений більше, ніж будь-коли, але є дещо, з чим майже всі погоджуються: Сполучені Штати більше не люблять. Про це пише Politico на основі результатів соціологічного дослідження, передає УНН.

Деталі

Індекс сприйняття демократії 2025 року, дослідження політичних настроїв, що було проведене цьогоріч, узагальнює ставлення до демократії, геополітики та найбільш впливових у світі гравців. Науковці опитали понад 110 000 респондентів у 100 країнах.

Глобальне сприйняття окремих країн, де негативні значення вказують на негативне сприйняття, а позитивні відсотки – на позитивне.

Більшість опитаних продемонстрували загалом негативне сприйняття США, що свідчить про різке зниження авторитету країни, порівняно з минулим роком. Репутація Америки зазнала особливо сильного удару в країнах ЄС — що, можливо, не дивно, оскільки президент США Дональд Трамп назвав блок "жахливим", "жалюгідним" і "створеним, щоб підвести Сполучені Штати".

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Андерс Фог Расмуссен, колишній голова НАТО та засновник Фонду Альянсу демократій, який є співавтором індексу, сказав, що він "не здивований, що сприйняття Сполучених Штатів так різко впало".

Тим часом Китай продовжує покращувати свої глобальні позиції, вперше обігнавши США та зафіксувавши переважно позитивне сприйняття у всіх регіонах, окрім Європи. росія, репутація якої погіршилася після повномасштабного вторгнення президента в Україну у 2022 році, все ще трохи менш популярна, ніж США, хоча її імідж також покращується.

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Репутація Трампа відповідає репутації його країни. Опитування показало, що він менш популярний у світі, ніж його російський та китайський колеги, путін та Сі Цзіньпін.

Трамп отримав найгірший бал серед низки політичних, культурних та духовних лідерів, включаючи власника X Ілона Маска, засновника Microsoft Білла Гейтса, покійного Папу Франциска, Тейлор Свіфт та Кім Кардаш'ян.

Україна та її союзники погодили з Трампом подальші дії щодо припинення вогню - Зеленський10.05.25, 16:27 • 3412 переглядiв

Ізраїль виявився країною з найгіршою світовою репутацією серед усіх країн, що брали участь в опитуванні, особливо на Близькому Сході та в Південній Азії. Ізраїль непопулярний навіть у європейських країнах, які історично були його союзниками, таких як Німеччина, що сигналізує про зростаюче невдоволення поведінкою його уряду в Газі та на Західному березі річки Йордан.

Минулого року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта за ймовірні воєнні злочини.

Доповнення

Дані, які наводяться в цьому матеріалі, взяті з онлайн-опитування, проведеного Nira Data та Альянсом демократій з 9 по 23 квітня 2025 року. Вибірка становила 111 273 особи, відібрані у 100 країнах, із середнім розміром вибірки близько 1100 респондентів на країну. Національно репрезентативні результати були розраховані на основі офіційного розподілу віку та статі населення кожної країни.

Нагадаємо

США і особисто президент Дональд Трамп очевидно втрачають терпіння по відношенню до російського диктатора володимира путіна і якщо досягти перемир'я не вдасться, Америка посилить санкції проти росії. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Лілія Набока

Лілія Набока

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