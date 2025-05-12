США теряют популярность после возвращения Трампа на фоне усиления имиджа Китая – исследование

Популярность США в мире упала после возвращения Дональда Трампа в президентское кресло. Мир разделен больше, чем когда-либо, но есть кое-что, с чем почти все соглашаются: Соединенные Штаты больше не любят. Об этом пишет Politico на основе результатов социологического исследования, передает УНН.

Детали

Индекс восприятия демократии 2025 года, исследование политических настроений, которое было проведено в этом году, обобщает отношение к демократии, геополитике и наиболее влиятельным в мире игрокам. Ученые опросили более 110 000 респондентов в 100 странах.

Глобальное восприятие отдельных стран, где отрицательные значения указывают на негативное восприятие, а положительные проценты – на положительное.

Большинство опрошенных продемонстрировали в целом негативное восприятие США, что свидетельствует о резком снижении авторитета страны, по сравнению с прошлым годом. Репутация Америки подверглась особенно сильному удару в странах ЕС — что, возможно, не удивительно, поскольку президент США Дональд Трамп назвал блок "ужасным", "жалким" и "созданным, чтобы подвести Соединенные Штаты".

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Андерс Фог Расмуссен, бывший председатель НАТО и основатель Фонда Альянса демократий, который является соавтором индекса, сказал, что он "не удивлен, что восприятие Соединенных Штатов так резко упало".

Тем временем Китай продолжает улучшать свои глобальные позиции, впервые обогнав США и зафиксировав преимущественно положительное восприятие во всех регионах, кроме Европы. россия, репутация которой ухудшилась после полномасштабного вторжения президента в Украину в 2022 году, все еще немного менее популярна, чем США, хотя ее имидж также улучшается.

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Репутация Трампа соответствует репутации его страны. Опрос показал, что он менее популярен в мире, чем его российский и китайский коллеги, путин и Си Цзиньпин.

Трамп получил худший балл среди ряда политических, культурных и духовных лидеров, включая владельца X Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, покойного Папу Франциска, Тейлор Свифт и Ким Кардашьян.

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Израиль оказался страной с наихудшей мировой репутацией среди всех стран, участвовавших в опросе, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Израиль непопулярен даже в европейских странах, которые исторически были его союзниками, таких как Германия, что сигнализирует о растущем недовольстве поведением его правительства в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

В прошлом году Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта за вероятные военные преступления.

Дополнение

Данные, которые приводятся в этом материале, взяты из онлайн-опроса, проведенного Nira Data и Альянсом демократий с 9 по 23 апреля 2025 года. Выборка составила 111 273 человека, отобранные в 100 странах, со средним размером выборки около 1100 респондентов на страну. Национально репрезентативные результаты были рассчитаны на основе официального распределения возраста и пола населения каждой страны.

Напомним

США и лично президент Дональд Трамп очевидно теряют терпение по отношению к российскому диктатору владимиру путину и если достичь перемирия не удастся, Америка усилит санкции против россии. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.