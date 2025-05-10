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Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом
10:49 • 5012 просмотра

Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

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Украина и ее союзники согласовали с Трампом дальнейшие действия по прекращению огня - Зеленский

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Президент Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждалось полное прекращение огня. Украина и союзники готовы к прекращению огня с понедельника.

Украина и ее союзники согласовали с Трампом дальнейшие действия по прекращению огня - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о звонке главе Белого Дома Дональду Трампу, который состоялся сегодня. Союзники "Коалиции желающих" согласовали с американским лидером дальнейшие действия по прекращению огня. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Партнеры на постоянной коммуникации с Вашингтоном. Только что мы все вместе говорили с Трампом – согласовали наш общий взгляд, наши дальнейшие действия. Полное и безусловное прекращение огня очень нужно. Ответственность за отказ очень нужна

– отметил Зеленский.

Он также добавил, что Украина имеет постоянную связь с Трампом и его командой.

Мы на разных уровнях работаем с Соединенными Штатами Америки. Украина имеет очень плодотворный диалог с президентом Трампом и связь с его командой. Мы очень благодарны за это

- подчеркнул президент.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня по меньшей мере на 30 дней, начиная уже с понедельника.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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