Украина и ее союзники согласовали с Трампом дальнейшие действия по прекращению огня - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о звонке главе Белого Дома Дональду Трампу, который состоялся сегодня. Союзники "Коалиции желающих" согласовали с американским лидером дальнейшие действия по прекращению огня. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Партнеры на постоянной коммуникации с Вашингтоном. Только что мы все вместе говорили с Трампом – согласовали наш общий взгляд, наши дальнейшие действия. Полное и безусловное прекращение огня очень нужно. Ответственность за отказ очень нужна – отметил Зеленский.

Он также добавил, что Украина имеет постоянную связь с Трампом и его командой.

Мы на разных уровнях работаем с Соединенными Штатами Америки. Украина имеет очень плодотворный диалог с президентом Трампом и связь с его командой. Мы очень благодарны за это - подчеркнул президент.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня по меньшей мере на 30 дней, начиная уже с понедельника.