Украина и ее союзники согласовали с Трампом дальнейшие действия по прекращению огня - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, где обсуждалось полное прекращение огня. Украина и союзники готовы к прекращению огня с понедельника.
Президент Владимир Зеленский рассказал о звонке главе Белого Дома Дональду Трампу, который состоялся сегодня. Союзники "Коалиции желающих" согласовали с американским лидером дальнейшие действия по прекращению огня. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Партнеры на постоянной коммуникации с Вашингтоном. Только что мы все вместе говорили с Трампом – согласовали наш общий взгляд, наши дальнейшие действия. Полное и безусловное прекращение огня очень нужно. Ответственность за отказ очень нужна
Он также добавил, что Украина имеет постоянную связь с Трампом и его командой.
Мы на разных уровнях работаем с Соединенными Штатами Америки. Украина имеет очень плодотворный диалог с президентом Трампом и связь с его командой. Мы очень благодарны за это
Дополнение
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня по меньшей мере на 30 дней, начиная уже с понедельника.