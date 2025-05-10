Україна та її союзники погодили з Трампом подальші дії щодо припинення вогню - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про телефонну розмову з Дональдом Трампом, де обговорювалося повне припинення вогню. Україна та союзники готові до припинення вогню з понеділка.
Президент Володимир Зеленський розповів про дзвінок очільнику Білого Дому Дональду Трампу, який відбувся сьогодні. Союзники "Коаліції охочих" узгодили з американським лідером подільші дії щодо припинення вогню. Про це він заявив під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
Партнери на постійній комунікації з Вашингтоном. Щойно ми всі разом говорили з Трампом – погодили наш спільний погляд, наші подальші дії. Повне і безумовне припинення вогню дуже потрібне. Відповідальність за відмову дуже потрібна
Він також додав, що Україна має постійний зв’язок з Трампом і його командою.
Ми на різних рівнях працюємо зі Сполученими Штатами Америки. Україна має дуже плідний діалог з президентом Трампом і зв’язок з його командою. Ми дуже дякуємо за це
Доповнення
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.