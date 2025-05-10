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Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"
05:58 • 10298 перегляди

Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"

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Трамп, очевидно, втрачає терпіння щодо путіна - канцлер Німеччини

Київ • УНН

 • 504 перегляди

Фрідріх Мерц заявив, що США готові посилити санкції проти рф, якщо перемир'я не буде досягнуто. Трамп втрачає терпіння через дії путіна.

Трамп, очевидно, втрачає терпіння щодо путіна - канцлер Німеччини

США і особисто президент Дональд Трамп очевидно втрачають терпіння по відношенню до російського диктатора володимира путіна і якщо досягти перемир'я не вдасться, Америка посилить санкції проти росії. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю BILD, передає УНН.

Ми закликаємо до 30-денного припинення вогню, щоб за цей час можна було підготувати мирні переговори. Тепер м'яч на стороні путіна. путін повинен відповісти на цю пропозицію 

- підкреслив Мерц.

За його словами, якщо кремль не погодиться на перемир'я, Захід готовий до жорсткої відповіді.

У разі відмови буде серйозне посилення санкцій і масштабна підтримка України — політична, фінансова і військова 

- додав Мерц.

За його словами, США і особисто Дональд Трамп підтримують такий підхід і "очевидно втрачають терпіння" по відношенню до путіна. Канцлер вважає, що зараз між європейськими союзниками і США спостерігається "напрочуд високий рівень згоди".

Якщо досягти перемир'я не вдасться, США посилять санкції проти росії. Я відзначаю певну згоду між Сполученими Штатами і Європою, а також готовність Європи в цілому продовжувати переговори 

- зазначив канцлер.

При цьому на питання про можливі особисті переговори з путіним Мерц відповів ухильно.

Якщо виникне необхідність, якщо це допоможе покласти край цій війні, я готовий зробити багато чого. Але спочатку ми повинні подивитися, чи зможемо ми досягти мети припинення вогню після цих вихідних 

- сказав він.

Трамп заявив, що спроба припинити війну в Україні виявилась складнішою, ніж він думав – WSJ10.05.2025, 08:06 • 2920 переглядiв

Доповнення

У резиденції Президента України відбувається зустріч з лідерами "коаліції бажаючих".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що справедливий і тривалий мир починається з повного припинення вогню. Україна погодилася на це, а росія зволікає і ставить умови, щоб виграти час. Якщо москва буде продовжувати "блокаду" щодо повного припинення вогню, то європейці в тісній координації з США посилять тиск на рф. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Еммануель Макрон
Німеччина
Україна
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