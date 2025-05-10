Трамп, очевидно, втрачає терпіння щодо путіна - канцлер Німеччини

США і особисто президент Дональд Трамп очевидно втрачають терпіння по відношенню до російського диктатора володимира путіна і якщо досягти перемир'я не вдасться, Америка посилить санкції проти росії. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв'ю BILD, передає УНН.

Ми закликаємо до 30-денного припинення вогню, щоб за цей час можна було підготувати мирні переговори. Тепер м'яч на стороні путіна. путін повинен відповісти на цю пропозицію

За його словами, якщо кремль не погодиться на перемир'я, Захід готовий до жорсткої відповіді.

У разі відмови буде серйозне посилення санкцій і масштабна підтримка України — політична, фінансова і військова

За його словами, США і особисто Дональд Трамп підтримують такий підхід і "очевидно втрачають терпіння" по відношенню до путіна. Канцлер вважає, що зараз між європейськими союзниками і США спостерігається "напрочуд високий рівень згоди".

Якщо досягти перемир'я не вдасться, США посилять санкції проти росії. Я відзначаю певну згоду між Сполученими Штатами і Європою, а також готовність Європи в цілому продовжувати переговори

При цьому на питання про можливі особисті переговори з путіним Мерц відповів ухильно.

Якщо виникне необхідність, якщо це допоможе покласти край цій війні, я готовий зробити багато чого. Але спочатку ми повинні подивитися, чи зможемо ми досягти мети припинення вогню після цих вихідних