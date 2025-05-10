Трамп, очевидно, теряет терпение по отношению к путину - канцлер Германии
Киев • УНН
Фридрих Мерц заявил, что США готовы ужесточить санкции против рф, если перемирие не будет достигнуто. Трамп теряет терпение из-за действий путина.
США и лично президент Дональд Трамп очевидно теряют терпение по отношению к российскому диктатору владимиру путину и если добиться перемирия не удастся, Америка ужесточат санкции против россии. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью BILD, передает УНН.
Мы призываем к 30-дневному прекращению огня, чтобы за это время можно было подготовить мирные переговоры. Теперь мяч на стороне путина. путин должен ответить на это предложение
По его словам, если кремль не согласится на перемирие, Запад готов к жесткому ответу.
В случае отказа будет серьезное ужесточение санкций и масштабная поддержка Украины — политическая, финансовая и военная
По его словам, США и лично Дональд Трамп поддерживают такой подход и "очевидно теряют терпение" по отношению к путину. Канцлер считает, что сейчас между европейскими союзниками и США наблюдается "удивительно высокий уровень согласия".
Если добиться перемирия не удастся, США ужесточат санкции против россии. Я отмечаю определенное согласие между Соединенными Штатами и Европой, а также готовность Европы в целом продолжать переговоры
При этом на вопрос о возможных личных переговорах с Путиным Мерц ответил уклончиво.
Если возникнет необходимость, если это поможет положить конец этой войне, я готов сделать многое. Но сначала мы должны посмотреть, сможем ли мы достичь цели прекращения огня после этих выходных
Трамп заявил, что попытка прекратить войну в Украине оказалась сложнее, чем он думал – WSJ10.05.2025, 08:06 • 2822 просмотра
Дополнение
В резиденции Президента Украины проходит встреча с лидерами "коалиции желающих".
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что справедливый и длительный мир начинается с полного прекращения огня. Украина согласилась на это, а россия медлит и ставит условия, чтобы выиграть время. Если москва будет продолжать "блокаду" относительно полного прекращения огня, то европейцы в тесной координации с США усилят давление на рф.