Трамп, очевидно, теряет терпение по отношению к путину - канцлер Германии

США и лично президент Дональд Трамп очевидно теряют терпение по отношению к российскому диктатору владимиру путину и если добиться перемирия не удастся, Америка ужесточат санкции против россии. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью BILD, передает УНН.

Мы призываем к 30-дневному прекращению огня, чтобы за это время можно было подготовить мирные переговоры. Теперь мяч на стороне путина. путин должен ответить на это предложение - подчеркнул Мерц.

По его словам, если кремль не согласится на перемирие, Запад готов к жесткому ответу.

В случае отказа будет серьезное ужесточение санкций и масштабная поддержка Украины — политическая, финансовая и военная - добавил Мерц.

По его словам, США и лично Дональд Трамп поддерживают такой подход и "очевидно теряют терпение" по отношению к путину. Канцлер считает, что сейчас между европейскими союзниками и США наблюдается "удивительно высокий уровень согласия".

Если добиться перемирия не удастся, США ужесточат санкции против россии. Я отмечаю определенное согласие между Соединенными Штатами и Европой, а также готовность Европы в целом продолжать переговоры - отметил канцлер.

При этом на вопрос о возможных личных переговорах с Путиным Мерц ответил уклончиво.

Если возникнет необходимость, если это поможет положить конец этой войне, я готов сделать многое. Но сначала мы должны посмотреть, сможем ли мы достичь цели прекращения огня после этих выходных - сказал он.

Трамп заявил, что попытка прекратить войну в Украине оказалась сложнее, чем он думал – WSJ

Дополнение

В резиденции Президента Украины проходит встреча с лидерами "коалиции желающих".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что справедливый и длительный мир начинается с полного прекращения огня. Украина согласилась на это, а россия медлит и ставит условия, чтобы выиграть время. Если москва будет продолжать "блокаду" относительно полного прекращения огня, то европейцы в тесной координации с США усилят давление на рф.