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Трамп заявил, что попытка прекратить войну в Украине оказалась сложнее, чем он думал – WSJ

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Дональд Трамп заявил, что урегулирование войны в Украине – более сложная задача, чем ожидал. путин хочет получить все, а обе стороны не идут на компромисс.

Трамп заявил, что попытка прекратить войну в Украине оказалась сложнее, чем он думал – WSJ

Во время закрытой встречи с группой ведущих партийных доноров во Флориде президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что решение международных конфликтов, в частности войны в Украине, оказалось значительно более сложной задачей, чем он ожидал. Глава Белого дома поделился своим разочарованием и бессонными ночами из-за неудач во внешней политике. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Детали

Как пишет издание, на встрече Дональд Трамп охарактеризовал попытки прекратить войну россии против Украины как "растущее разочарование", которое не дает ему спокойно спать.

На вопрос одного из доноров о наиболее сложных внешнеполитических вызовах, американский лидер ответил, что ведение переговоров с путиным было особенно сложным.

Он хочет получить все

- пояснил Трамп, имея в виду Украину.

Отмечается, что в течение последних недель, президент Соединенных Штатов в частных разговорах с советниками отмечал, что путин не хочет заканчивать войну, и что обе стороны отказываются идти на компромисс. Трамп также выражал удивление по поводу некоторых военных действий россии, в частности авиаударов по районам, где находятся дети. 

По данным The Wall Street Journal, американские чиновники предполагают, что Дональд Трамп может считать успехом уже сам факт начала прямых переговоров между Украиной и россией. Дальнейший ход событий, по мнению администрации, должен решаться без непосредственного участия США, что позволит им сосредоточиться на других приоритетах.

Напомним

Президент Украины заявил об активной коммуникации с США для установления режима прекращения огня на 30 дней. В случае нарушения перемирия, США угрожают усилить санкции против россии.

Президенты Финляндии и Норвегии инициировали переговоры с Трампом и Зеленским о возможности 30-дневного перемирия. Зеленский поблагодарил за поддержку Украины.

пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил, что Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп пытался использовать свое влияние на Украину, чтобы приблизить ее к переговорам, но Киев пытается избежать этого.

"В дороге в Киев": Макрон, Мерц, Стармер и Туск едут на встречу "коалиции желающих"10.05.25, 01:22 • 1808 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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